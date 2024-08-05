AMD Radeon 890M в гибридных процессорах продемонстрировал высокую производительность в играх по сравнению с iGPU Intel Arc в чипах Meteor Lake, работая на меньшей тактовой частоте и потребляя гораздо меньше энергии.

Встроенная графика серии AMD Radeon 800M продемонстрировали высокую производительность. Недавно стало известно, что эти чипы были намного быстрее, чем Intel Arc и старые iGPU на базе RDNA 3, а TechEpiphany опубликовала новые игровые тесты, сравнивающие APU Strix мощностью 17 Вт с процессором Meteor Lake мощностью 28 Вт.

реклама

Для тестов использовался флагманский процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, который имеет полную конфигурацию из 16 вычислительных блоков RDNA 3.5 с тактовой частотой до 2900 МГц. Этот чип был протестирован на ноутбуке ASUS Vivobook S 16 OLED с 32 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и пониженной мощностью до 17 Вт, поскольку по умолчанию чип работает на мощности до 60 Вт. Для сравнения использовался процессор Intel Core Ultra 7 155H, который имеет те же 8 ядер Xe, что и флагманский Core Ultra 9 185H, хотя и с меньшей на 100 МГц тактовой частотой. Чип был оснащен 32 ГБ памяти LPDDR5X-6400.

Начиная с тестов производительности, iGPU AMD Radeon 890M с мощностью 17 Вт показал 50–70 кадров в секунду в Tomb Raider (2013), что означает прирост на 40–60 % по сравнению с iGPU Arc Xe-LPG, работающим с мощностью 28 Вт. Затем был использован внутриигровой тест Resident Evil 6, в котором чип выдавал более 60 кадров в секунду и даже сумел выдать более 100 кадров в секунду, что означает выигрыш на 20-30% по сравнению с iGPU Intel Arc Xe-LPG. Обе игры были протестированы в разрешении 1080p.

В игре Hellblade: Senua's Sacrifice с высокими настройками в разрешении 1080p iGPU AMD Radeon 890M обеспечил прирост производительности почти на 20–25 % по сравнению с iGPU Arc Xe-LPG, но имелись подтормаживания, которые можно устранить с помощью будущего обновления драйвера. В Cyberpunk 2077 при низких настройках и разрешении 1080P игра работала со скоростью около 35–50 кадров в секунду, обеспечивая преимущество на 40–50% над iGPU Meteor Lake, а также игровой процесс был намного плавнее, чем на iGPU Xe-LPG.

Наконец, в God of War, которая тестировалась в разрешении 1080p с использованием настроек PS4, производительность была около 40 кадров в секунду, что делает чип на 30-40% быстрее, чем iGPU Intel Xe-LPG. Что еще более интересно, мощность iGPU Radeon 890M иногда падает до 16 Вт, и на протяжении всех тестов чип работал на тактовой частоте от 1,0 до 1,5 ГГц, тогда как iGPU Intel Xe-LPG работал на частоте от 1,6 ГГц до 2,25 ГГц.

При мощности 16–17 Вт эти результаты выглядят превосходно для iGPU AMD Radeon 890M и графической архитектуры RDNA 3.5 в целом. Будущие портативные компьютеры, которые в конечном итоге получат эти чипы, должны увидеть высокую производительность и эффективность, что приведет к увеличению времени автономной работы и отличным игровым возможностям даже при работе на более низких уровнях мощности.

Единственное, что предстоит выяснить — это возможность будущей архитектуры Intel Xe2 противостоять iGPU RDNA 3.5.