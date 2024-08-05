Самое быстрое в мире зарядное устройство компании XPeng может увеличить запас хода более чем на 1 км за каждую секунду зарядки.

Китайские производители электромобилей ведут ожесточенную конкуренцию за то, кто построит самую крупную и быструю сеть зарядки электромобилей, но XPeng снова всех обогнал.

Компания анонсировала следующее поколение зарядных устройств S5 мощностью 800 кВт, которые смогут увеличить запас хода на более чем 300 км всего за 5 минут.

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Благодаря выходному напряжению 1000 В новая станция S5 с жидкостным охлаждением превосходит Supercharger Tesla или любое другое коммерческое зарядное устройство для электромобилей. По словам генерального директора XPeng, самое быстрое в мире зарядное устройство для электромобилей может увеличить запас хода более чем на 1 км за каждую секунду зарядки, что является довольно впечатляющим достижением.

Производители электромобилей в Китае уже давно строят свои автомобили на современных платформах силовых агрегатов с напряжением 800 В или даже 900 В, но энергетическая инфраструктура является узким местом, когда дело доходит до сверхбыстрой зарядки электромобилей.

Их аккумуляторные блоки, изготовленные крупнейшими в мире производителями электромобилей, такими как CATL или BYD, также изготовлены с использованием химических веществ и контроллеров, которые обеспечивают чрезвычайно быструю зарядку без ускорения деградации. Станций, способных обеспечить такую молниеносную скорость, было немного, но сейчас их число растет как на дрожжах, по крайней мере, в Китае.

Самое быстрое в мире зарядное устройство для электромобилей мощностью 1 МВт, предназначенное для дальнемагистральных грузовиков, таких как Tesla Semi, имеет жидкостное охлаждение и запускает сеанс зарядки всего за 13 секунд.

Между тем, сеть зарядных станций XPeng мощностью 800 кВт начнет развертываться уже в этом квартале. К 2026 году автопроизводитель рассчитывает иметь в эксплуатации 1000 самых быстрых зарядных устройств для электромобилей. Для сравнения, максимальная мощность зарядных станций Tesla составляет 350 кВт, и это для версии V4, которая в настоящее время только начинает развертывание вместо более медленных станциях V3 мощностью 250 кВт.