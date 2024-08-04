По данному параметру флагман Xiaomi опередит грядущий Galaxy S25 Ultra

В этом году компания Samsung решила сделать шаг назад, выпустив свой смартфон с 10-кратным оптическим телеобъективом аналогично оптическому телеобъективу iPhone 15 Pro Max. Хотя мини-сенсор на 10 МП в Galaxy S23 Ultra уже давно заменен на чуть больший на 50 МП, что минимизирует потерю качества при кропе с 5-кратного до 10-кратного увеличения, не все поклонники Samsung довольны решением в пользу 5-кратного телеобъектива в Galaxy S24 Ultra, что можно видеть в социальных сетях.

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Однако все, кто хочет иметь в своем смартфоне более чем 5-кратный оптический зум, могут воспользоваться в начале 2025 года смартфоном Xiaomi 15 Ultra. После того как несколько недель назад стало известно, что 5-кратный телеобъектив Xiaomi 14 Ultra будет использоваться в Xiaomi 15 Pro, сразу же появилось множество слухов о том, что китайская компания планирует что-то новое в области телеобъектива для флагманской модели Ultra.

По слухам из Китая, Xiaomi, вероятно, не планирует использовать телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 230 мм для камеры Leica в Xiaomi 15 Ultra, а скорее планирует использовать телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием около 180 мм, что соответствует увеличению от 7х до 8х. Вероятно, этого удастся добиться на основе нового сенсора Sony размером около 1/2,51 дюйма, то есть примерно такого же размера, как в датчике Sony IMX858, примененном в Xiaomi 14 Ultra. По словам Картикея Сингха из GSMChina, в сочетании с AI Zoom 2.0 от Xiaomi это сделает Xiaomi 15 Ultra самой широкоугольной камерой для смартфонов 2025 года.

У инсайдера также есть информация и о новой базовой модели. Соответственно, размер дисплея Xiaomi 15 в 6,36 дюйма, судя по всему, останется точно таким же, как у Xiaomi 14, но емкость аккумулятора увеличится с 4610 мАч до 5200 мАч, а недавно предполагалась возможность установки аккумулятора емкостью 6000 мАч на Xiaomi 15 Ultra. Таким образом, Samsung может выглядетьотстающим со своим Galaxy S25 Ultra в начале 2025 года, если признаки сохранившегося размера батареи подтвердятся.