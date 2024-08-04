Намеки на такое устройство появились на веб-сайте компании

Компания Lenovo была не многословной о своих планах относительно серии Legion Go, лишь намекнув, что новое устройство будет выпущено, как только оно будет готово. Тем временем конкуренты, такие как ASUS с ROG Ally X и MSI с Claw с Lunar Lake, представили новые устройства.

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Еще в мае появились намеки, что Lenovo может выпустить уменьшенную версию своей консоли. К сожалению, кроме меньшего размера экрана, никаких дополнительных подробностей, включая дату выпуска, не разглашается. Согласно странице продукта Legion Go, серия может претерпеть некоторые изменения, которые могут быть связаны с этим обновлением.

На странице указано, что у нового устройства будет два вентилятора, тогда как у текущей модели Go он только один. Также упоминаются размеры экрана 8 и 7 дюймов, хотя текущая версия имеет размер 8,8 дюйма. Кроме того, на странице указано, что портативный компьютер будет иметь порт HDMI, которого нет в текущей модели.

Важно отметить, что эти изменения на странице продукта появились несколько недель назад, что, возможно, спровоцировало слухи о меньшем 7-дюймовом варианте. Также важно то, что эти обновления были сделаны после выпуска текущей модели Legion Go.

Помимо аппаратных характеристик, Lenovo необходимо активизировать свою деятельность в плане программного обеспечения. Игровое сообщество разочаровано тем, что компания медленно внедряет функции, часто уже доступные на конкурирующих устройствах. Хорошая новость заключается в том, что модифицировать или просто установить официальные драйверы AMD относительно легко. Даже такие функции, как AMD Fluid Motion Frames 2, все еще находящаяся в стадии бета-тестирования, со специальными режимами производительности для встроенной графики, уже были протестированы некоторыми пользователями Legion Go.

Ни ASUS, ни Lenovo не подтвердили планы по выпуску карманных компьютеров на базе AMD Strix Point. Более того, на самом деле ни одна компания не сделала такого заявления, включая китайских производителей. Похоже, производители либо ждут серию Strix Halo, которая, как говорят, будет иметь более мощную графику, либо AMD все еще дорабатывает спецификации для процессоров Ryzen Z2.