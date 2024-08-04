Сейчас смартфоны Google имеют зарядку с максимальной мощностью всего 30 Вт, что резко контрастирует с возможностями конкурентов

Поскольку мероприятие Google Pixel 9 назначено на 13 августа, утечки о новых устройствах продолжают поступать. Хотя наибольшее внимание было уделено смартфонам серии Pixel 9 и часам Pixel Watch 3, недавняя утечка пролила свет на менее известный, но важный аксессуар - новое зарядное устройство USB-C мощностью 45 Вт.

Источником утечки стал инсайдер @MysteryLupin, который поделился изображениями зарядного устройства. Следуя примеру будущих телефонов Pixel, зарядное устройство отказывается от традиционного квадратного дизайна в пользу более круглой овальной формы. Интересно, что порт USB-C расположен в нижней части зарядного устройства, что необычно, поскольку у большинства зарядных устройств он расположен вверху.

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На просочившихся изображениях показана европейская версия зарядного устройства, но ожидается, что модель для США будет более компактной и оснащена стандартными нескладными штырями.

Ранее Google предлагала блок питания USB-C мощностью 45 Вт для Pixelbook, но новое зарядное устройство заметно меньше и имеет более приятный дизайн. Он также кажется меньше, чем нынешний зарядный блок компании мощностью 30 Вт.

Утечка появилась вместе с сообщениями о том, что Pixel 9 Pro XL может заряжаться до 70% за 30 минут. Это указывает на поддержку смартфоном более высокой скорости зарядки, чем текущий предел в 30 Вт, что объясняет необходимость в более мощном зарядном устройстве.

Хотя подробности о ценах не разглашаются, существующее зарядное устройство Google на 30 Вт продается по цене 25 долларов. Учитывая более высокую выходную мощность, можно ожидать небольшого повышения цены на версию мощностью 45 Вт. Скорее всего, подтверждение как цен, так и о точных функций появится во время мероприятия Google 13 августа.

Для тех, кто предпочитает не тратить лишние средства на новое зарядное устройство, стоит отметить, что смартфоны серии Pixel 9 будут поддерживать зарядку Power Delivery (PD). Это означает возможность использовать любое существующее зарядное устройство PD, необходимое для зарядки телефона, поэтому пользователям не обязательно покупать новое зарядное устройство на 45 Вт.