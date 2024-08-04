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Ayaneo выпустит игровую ретро консоль Pocket DMG с OLED дисплеем
Pocket DMG от Ayaneo будет довольно мощной портативной консолью на базе ОС Android.

 Ayaneo запустила на Indiegogo очередную кампанию на игровое устройство во впечатляюще маленьком форм-факторе. Компания добилась неплохого успеха в своих предыдущих кампаниях. Мини-ПК AM01, имитирующий ретро-компьютеры Mac, и консоль-эмулятор AM02 NES превысили финансирование. Теперь устройство Pocket DMG нацелено на поклонников Game Boy и Game Boy Pocket.

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 Позиционирование DMG как устройства для эмуляции ретро-игр легко сравнить с Analog Pocket или Chromatic от Palmer Luckey. Однако устройство Ayaneo не является клоном FPGA — это высококлассный портативный компьютер на базе ОС Android с корпусом в ретро-стиле.

 Как и Pocket S, DMG работает на процессоре Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 с графическим процессором Adreno A32. Новинка будет представлена с различными конфигурациями памяти от 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X и накопителем на 128 ГБ до 16 ГБ ОЗУ и накопителя на 1 ТБ.

 Эмуляция программного обеспечения на базе Android не будет такой точной, как FPGA. Тем не менее внутренние компоненты Pocket DMG, вероятно, более чем способны воспроизводить старые ROM и ISO к удовлетворению большинства пользователей. В то время как Analog Pocket и Chromatic созданы для копирования Game Boy и других 8- и 16-битных платформ, DMG может достойно имитировать более поздние консоли, такие как оригинальная PlayStation или Sega Saturn.

 Игры должны отлично выглядеть на 3,92-дюймовой OLED-панели с яркостью 500 нит, плотностью 419 точек на дюйм и разрешением экрана 1240x1080. Пользователи также могут играть в современные игры для Android, такие как Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Honkai Star Rail или Diablo Immortal. Однако они могут отображаться неправильно при планируемом соотношении сторон портативного устройства.

 Расположение кнопок является одной из особенностей консоли. Помимо навигационной панели и четырех лицевых кнопок, Pocket DMG включает в себя аналоговый джойстик с эффектом Холла, предотвращающий дрейф, на верхней части трекпада. Трекпад может функционировать так же, как на Steam Deck, имитируя движения мыши или правый аналоговый джойстик.

Кроме того, диск сбоку может функционировать как регулятор громкости, колесо прокрутки или кнопка «Домой». Пользователи также могут назначить его на другие настраиваемые функции. Остальные кнопки можно назначать аналогичным образом, включая четыре кнопки сзади.

 Основная проблема, которая может отпугнуть некоторых покупателей — это цена Pocket DMG. Ранние продажи стартуют с 339 долларов, а топовые модели достигают стоимости 600 долларов, что очень близко к некоторым гораздо более мощным портативным игровым ПК с Windows и превышает самые дешевые варианты популярной игровой системы Steam Deck.

#игровые консоли #steam deck #oled #ayaneo #портативные игровые консоли #ayaneo pocket dmg
Источник: techspot.com
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