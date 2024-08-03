Интересно, что с момента запуска видеокарты Arc A380 прошло уже более 2 лет, и GUNNIR была одной из первых компаний выпустивших её на рынок

Несмотря на то, что видеокарты серии Intel Arc Alchemist вышли на рынок уже более двух лет назад, они все еще получают обновления. Модель начального уровня Arc A380 была в первой волне запуска, когда появилась на прилавках магазинов в июне 2022 года. Модель Photon OC тоже была выпущена давно, но сегодня компания Gunnir представила новую версию, основанную на этой конструкции.

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Проще говоря, компания представила белую версию уже существующей черной модели Photon. Обе карты абсолютно идентичны по дизайну и характеристикам. Это двухслотовые модели с двумя вентиляторами. Они также имеют внушительный заводской разгон до 2450 МГц, что на 22% больше, чем эталонная частота, установленная Intel на уровне 2000 МГц.

Новая версия карты также использует стандартный 8-контактный разъем питания и, согласно предоставленным компанией спецификациям, работает в пределах мощности от 65 до 92 Вт (PL1 и TBP). Карта имеет четыре разъема для подключения к дисплею: три порта DisplayPort и один порт HDMI 2.0. Размеры карты весьма демократичны и составляют 222х114х42 мм.

В настоящее время обновленная карта Gunnir еще не выставлена на продажу, но ожидается, что она появится на рынке уже в текущем месяце.