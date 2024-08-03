Сообщается, что чипы Blackwell имеют како-то конструктивный недостаток

По данным The Information, в настоящее время NVIDIA находится под следствием по подозрению в возможном монопольном злоупотреблении рынком искусственного интеллекта, но это не единственная проблема для технологического гиганта, поскольку, как утверждается, его чипы Blackwell сейчас сталкиваются с небольшой задержкой из-за конструктивного недостатка.

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NVIDIA не сообщила точных сроков выпуска Blackwell, заявив лишь, что начала демонстрацию устройств для клиентов. Однако The Information сообщает, что NVIDIA проинформировала Microsoft, одного из своих основных клиентов, о задержке. Проблема, по-видимому, заключается в конструктивном недостатке, который требует исправления, проверки и повторного запуска чипа в производство.

Возможно, еще более важно то, что крупные поставки чипов Blackwell не ожидаются ранее первого квартала 2025 года. Игровые графические карты на архитектуре Blackwell также должны появиться лишь в следующем году.

Сообщается, что информация о ситуации с NVIDIA поступила от неустановленных лиц, занимающихся производством чипов. По данным Bloomberg, NVIDIA не прокомментировала напрямую эти проблемы, лишь повторив свой план по увеличению производства позднее в этом году.

По данным DataCenterDynamics, ожидается, что NVIDIA поставит более 60000 единиц систем GB200 NVL36. Каждый из этих суперкомпьютеров содержит 36 суперчипов GB200 в сочетании с 18 процессорами Grace и стоит 1,8 миллиона долларов за штуку. Есть данный, что более крупная система GB200 NVL72 стоит 3 миллиона долларов. NVIDIA также предлагает отдельные графические процессоры B100, которые могут стоить от 30000 до 35000 долларов за штуку, и суперчипы GB200 по цене от 60000 до 70000 долларов за единицу.