Ожидается, что OnePlus Ace 5 и OnePlus Ace 5 Pro могут появиться к концу 2024 года

Китайские бренды известны тем, что не используют цифру «4» в названиях своих гаджетов, вероятно, потому, что во многих азиатских культурах она считается несчастливой. Сегодня известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал сообщение на Weibo, в котором поделился первыми подробностями предстоящей серии смартфонов OnePlus Ace 5. Это указывает на то, что компания продолжит традицию и откажется от линейки Ace 4 на своих субфлагманских телефонах.

Согласно утечке, стандартная и Pro-версия смартфонов OnePlus Ace 5 будет выпущена в Китае раньше, чем ожидалось. Напомню, что Ace 3, оснащенный Snapdragon 8 Gen 2, был анонсирован в начале 2023 года. За ним в марте последовали Ace 3V на базе Snapdragon 7+ Gen 3 и Ace 3 Pro со Snapdragon 8 Gen 3 в июне.

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Согласно утечке, OnePlus может представить Ace 5 и Ace 5 Pro к концу текущего года. В этой серии будет использована та же стратегия, что и в серии Ace 3, с использованием флагманского чипсета в сочетании со сверхбольшой кремниевой батареей. Кроме того, дизайн устройства претерпит комплексное обновление.

На данный момент нет информации об OnePlus Ace 5V, который, как ожидается, станет самой доступной моделью в линейке Ace 5. Интересно, что модифицированная версия Ace 3V была выпущена под названием OnePlus Nord 4 на таких рынках, как Индия и Европа. Следовательно, существует вероятность того, что доработанная версия Ace 5V на других рынках может называться Nord 5.

Кроме того, OnePlus Ace 3 был переименован на OnePlus 12R при выходе на мировой рынок. Таким образом, Ace 5 может быть переименован в OnePlus 13R на рынках за пределами Китая. Ожидается, что флагманский OnePlus 13 Pro, оснащенный Snapdragon 8 Gen 4, будет выпущен в октябре или ноябре в Китае, а OnePlus 13 и 13R, скорее всего, появятся на мировом рынке в январе 2025 года.