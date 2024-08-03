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Ноутбук Acer Swift 14 AI с процессором Core Ultra 5 226V появился на сайте итальянского ритейлера
Стоимость ноутбука в магазине Epto составляет 1008 евро за вариант с Core Ultra 5 226V, 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ.

 Ранее в этом году компания Acer продемонстрировала ноутбук Acer Swift 14 AI на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite. На итальянском сайте электронной торговли Epto теперь появился вариант с процессором Intel линейки Lunar Lake. Новинка будет оснащена чипом начального уровня Core Ultra 5 226V. В предыдущей утечке говорилось, что он будет иметь 4 производительных ядра и 4 энергоэффективных ядра, встроенную графику Arc 130V, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и производительность NPU 40 TOPS, чего почти достаточно, чтобы получить сертификат Windows Copilot+.

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 Интересно, что в описании Acer Swift 14 AI указаны неверно некоторые характеристики, такие как расширяемая встроенная память и возможность замены и расширения объема оперативной памяти. Скорее всего, это заполнители соответствующих граф на странице продукта, и они будут пересмотрены ближе к запуску. Другие характеристики Acer Swift 14 AI включают беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920x1200 пикселей с соотношением сторон 16:10, твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 ГБ, четыре порта USB без указания их типа, QHD веб-камеру, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 65 Втч.

 Рассматриваемый вариант ноутбука Acer Swift 14 AI оценивается в 1008 евро (около 1100 долларов) за конкретную конфигурацию за вычетом местных налогов. Конечная стоимость будет зависеть от региона. Вполне вероятно, что варианты с лучшими характеристиками и более мощными чипами также могут быть предложены покупателям позже. Можно ожидать, что новинка будет выпущена вместе с официальным релизом мобильных процессоров Intel Lunar Lake 3 сентября.

#intel #процессоры #ноутбуки #acer #процессоры intel #lunar lake #acer swift 14 ai #core ultra 5 266v #ноутбуки acer
Источник: notebookcheck.net
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