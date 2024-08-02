Министерства юстиции США предполагает, что компания злоупотребляет своим доминированием на рынке графических ускорителей искусственного интеллекта

Согласно сообщению The Information, Министерство юстиции США расследует жалобы конкурентов на поведение NVIDIA на рынке чипов для искусственного интеллекта.

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Министерство юстиции обращается к таким компаниям, как AMD, для сбора информации. Обвинения предполагают, что NVIDIA пригрозила наказать клиентов, которые покупают продукцию у конкурентов, и может взимать более высокие цены за своё оборудование, если компании приобретут микрочипы для работы с искусственным интеллектом у AMD или Intel.

В ответ на запрос Reuters по поводу этих обвинений представитель NVIDIA сказал: "Мы конкурируем, основываясь на десятилетиях инвестиций и инноваций, скрупулезно соблюдая все законы, делая Nvidia открытой доступной в каждом облаке и локально для каждого предприятия, а также гарантируя, что клиенты могут выбрать любое решение, которое лучше всего подходит для них".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда NVIDIA сталкивается с антимонопольными расследованиями своей деятельности. Еще в сентябре прошлого года аналогичные жалобы со стороны французских компаний привели к тому, что следователи провели рейды в офисах NVIDIA.

Между тем, NVIDIA планирует выпустить свою очередную серию графических процессоров на новейшей архитектуре Blackwell к концу года. Ранее на этой неделе NVIDIA подтвердила, что компания сейчас проводит выборку микрочипов, как заявил генеральный директор Дженсен Хуанг на SIGGRAPH.