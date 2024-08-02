Согласно сообщению The Information, Министерство юстиции США расследует жалобы конкурентов на поведение NVIDIA на рынке чипов для искусственного интеллекта.
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Министерство юстиции обращается к таким компаниям, как AMD, для сбора информации. Обвинения предполагают, что NVIDIA пригрозила наказать клиентов, которые покупают продукцию у конкурентов, и может взимать более высокие цены за своё оборудование, если компании приобретут микрочипы для работы с искусственным интеллектом у AMD или Intel.
В ответ на запрос Reuters по поводу этих обвинений представитель NVIDIA сказал: "Мы конкурируем, основываясь на десятилетиях инвестиций и инноваций, скрупулезно соблюдая все законы, делая Nvidia открытой доступной в каждом облаке и локально для каждого предприятия, а также гарантируя, что клиенты могут выбрать любое решение, которое лучше всего подходит для них".
Стоит отметить, что это не первый случай, когда NVIDIA сталкивается с антимонопольными расследованиями своей деятельности. Еще в сентябре прошлого года аналогичные жалобы со стороны французских компаний привели к тому, что следователи провели рейды в офисах NVIDIA.
Между тем, NVIDIA планирует выпустить свою очередную серию графических процессоров на новейшей архитектуре Blackwell к концу года. Ранее на этой неделе NVIDIA подтвердила, что компания сейчас проводит выборку микрочипов, как заявил генеральный директор Дженсен Хуанг на SIGGRAPH.