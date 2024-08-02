Это является ответом на проблемы со стабильностью некоторых процессоров, а также служит целью сохранить положительный образ среди своих клиентов

В заявлении порталу Tom's Hardware представитель компании Intel объявил о продлении на два года гарантии на свои процессоры Core 13-го и 14-го поколений. Это решение было принято в ответ на широко распространенные сообщения о сбоях и нестабильности, затрагивающих широкий спектр моделей, от флагманских чипов высокого класса до предложений доступного среднего уровня. Продление фактически увеличивает стандартный гарантийный срок с трех до пяти лет для большинства процессоров в штучной упаковке, причем даже для моделей ограниченного выпуска увеличивается с одного до трех лет. Этот шаг направлен на то, чтобы успокоить клиентов и снизить опасения по поводу потенциального долгосрочного повреждения затронутых чипов. Intel определила, что первопричиной проблемы является чрезмерное напряжение, которое приводило к неожиданным сбоям системы и синим экранам смерти (BSOD), особенно во время игр и других ресурсоемких задач.

реклама

Компания планирует выпустить обновление микрокода к середине августа, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение работоспособности незатронутых процессоров. Однако это обновление не решит проблемы с чипами, с которыми уже возникли проблемы, и пользователям с неисправными процессорами придется искать замену. Компания Intel подвергся резкой критике за запоздалую реакцию на проблему, которая затрагивала пользователей в течение нескольких месяцев. В своем заявлении Intel также рассмотрела опасения по поводу Via Oxidation, пояснив, что, хотя эта отдельная проблема была обнаружена в 2022 году, она не является причиной текущих проблем нестабильности. Компания утверждает, что к началу 2023 года внедрила исправления и усовершенствовала процедуры проверки на предмет сквозного окисления, а к началу 2024 года затронутые чипы, как сообщается, будут удалены из цепочки поставок.

Поскольку начинается расследование потенциального коллективного иска, продление гарантии Intel кажется позитивным шагом для поддержания доверия клиентов. Компания посоветовала пользователям OEM-систем напрямую обращаться к своим производителям, предполагая, что в будущем могут появиться аналогичные продления гарантии от сборщиков систем.