Новинка поступит в продажу в Индонезии 9 августа и, возможно, позже выйдет на других рынках

После недавнего запуска смартфонов серии Realme 13 Pro в Индии, компания Realme подтвердила появление в Индонезии упрощенной модели Realme 13. Телефон будет выпущен 7 августа и будет представлен в ходе прямой трансляции на каналах социальных сетей Realme Indonesia, включая хостинг YouTube.

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Realme 13 оснащен уже немолодым чипсетом Qualcomm Snapdragon 685, который предлагает пользователям подключение лишь к сетям 4G. Однако, похоже, существует вариант телефона с поддержкой 5G, поскольку он недавно получил сертификацию TENAA.

Процессор в смартфоне будет работать в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и памятью объемом до 256 ГБ. Смартфон также поддерживает расширение виртуальной оперативной памяти, что позволяет пользователям добавлять дополнительные 8 ГБ, предоставляя в общей сложности 16 ГБ ОЗУ. Управление температурой будет осуществляться с помощью системы охлаждения с испарительной камерой. Что касается программного обеспечения, то Realme 13 будет работать под управлением собственного скина Realme UI 5 на базе ОС Android 14.

В отличие от старшей серии Realme 13 Pro, дизайн которой был обновлен, базовая модель, похоже, сохранила дизайн своего предшественника. Это означает плоские края, круглый модуль камеры сзади, украшенный центральной полосой, проходящей по всей длине телефона. Что касается дисплея, то смартфон может похвастаться AMOLED-панелью с частотой 120 Гц.

Также тизер смартфона указывает на наличие у новинки быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Хотя подробности остаются скудными, похоже, что Realme может сотрудничать с разработчиками мобильной игры Honor of Kings, потенциально предлагая эксклюзивный контент или оптимизацию для неё.

Кроме того, на презентации также будут представлены наушники Realme Buds T01. Эти наушники защищены от брызг по стандарту IPX4, обеспечивают до 28 часов воспроизведения, подключаются через Bluetooth 5.4 и поддерживают Google Fast Pair. Наушники будут доступны в белом и черном цветах, а черная версия получит желтые элементы внутри зарядного чехла. И Realme 13, и Buds T01 поступят в продажу в Индонезии с 9 августа.