Процессоры Panther Lake и Clearwater Forest должны выйти в следующем году и будут предназначены для клиентского и серверного сегмента соответственно

Результаты Intel за второй квартал, а также прогнозы на третий квартал были не очень впечатляющими. Во время телефонного разговора с финансовыми аналитиками и инвесторами компания уделила некоторое время обсуждению плана действий и финансовых последствий для своих результатов в будущем. Похоже, что процессоры Lunar Lake и Arrow Lake находятся в отличном рабочем состоянии, в то время как процессоры Panther Lake и Clearwater Forest следующего поколения уже активно разрабатываются.

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Хотя ожидается, что процессоры Intel Core Ultra 200 Lunar Lake, анонс которых состоится 3 сентября и начнут массово поставляться в третьем квартале, будут обеспечивать очень конкурентоспособную производительность при очень низком энергопотреблении, эти процессоры ориентированы в первую очередь на тонкие и легкие ноутбуки. Более того, Intel подтвердила, что эти модели почти полностью передаются на аутсорсинг, поэтому их стоимость будет довольно высокой.

«Lunar Lake станет лучшим процессором для искусственного интеллекта на праздничный период. Microsoft квалифицировала Lunar Lake для работы на более чем 80 ПК по программе Copilot+ у более чем 20 производителей, поставки которых начнутся в этом квартале. К линейке Lunar Lake быстро присоединится Arrow Lake, которая в следующем квартале принесет искусственный интеллект в категорию настольных компьютеров», — сказал Пэт Гелсингер, исполнительный директор Intel.

Однако, поскольку процессоры Lunar Lake, судя по всему, производятся в TSMC, а единственное, что Intel сделает для этого процессора — это усовершенствованную упаковку, стоимость Lunar Lake будет для Intel довольно высокой и, вероятно, повлияет на прибыль Intel в будущем.

«ПК с искусственным интеллектом являются большим успехом для компании, и первые сигналы о производительности Lunar Lake очень позитивны. Поэтому мы намерены значительно расширить этот продукт в следующем году, чтобы удовлетворить рыночный спрос», — сказал Дэвид Зиснер, финансовый директор Intel.

Есть и хорошие новости. Судя по всему, процессоры нового поколения Panther Lake для клиентских ПК и процессоры Clearwater Forest для серверов уже запущены и показывают многообещающие результаты. Оба семейства будут производиться внутри компании с использованием техпроцесса Intel 18A (класс 1,8 нм), который обещает более высокую производительность, более низкое энергопотребление и более высокую плотность транзисторов в дополнение к более низким затратам Intel, что положительно повлияет на прибыль Intel.

«Наши усилия по разработке технологических процессов завершатся запуском Panther Lake во второй половине 2025 года. Panther Lake — наш первый клиентский процессор на базе Intel 18A, гораздо более производительного и конкурентоспособного по цене техпроцесса, который официально позволит нам значительно улучшить нашу общую прибыльность», — сказал Гелсингер.

Выпуск Intel под кодовым названием Panther Lake должен состояться во второй половине 2025 года. Еще один продукт для центров обработки данных Clearwater Forest на базе Intel 18A будет доступен через некоторое время после Panther Lake и придет на смену 288-ядерным и 144-ядерным процессорам Sierra Forest, а также ранним образцам компании.

«Раннее состояние Clearwater Forest действительно впечатляет. Это действительно потрясающе. Техническое достижение с новым технологическим процессом 18A и такой уровень работоспособности на столь раннем этапе выпуска основного серверного продукта действительно впечатляют. Новая упаковка Foveros Direct должна обеспечить существенные преимущества в совокупной стоимости владения продуктом в следующем году», — добавил Гелсингер.