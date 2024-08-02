Первый планшет компании Infinix получит процессор MediaTek G99 Ultimate, дисплей с частотой 90 Гц и аккумулятор емкостью 7000 мАч.

Гонконгская компания Infinix готовится выпустить планшет XPAD — свой самый первый планшет, который, скорее всего, будет конкурировать с другими подобными устройствами среднего класса, такими как Lenovo Tab Plus. Название планшета и номер модели X1101B впервые стали известны еще в июне 2024 года, и теперь впервые появилась возможность взглянуть на его характеристики и дизайн.

Утечки сообщают, что грядущий XPAD, как ожидается, будет оснащен 11-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Он будет работать на базе однокристальной системы MediaTek Helio G99 Ultimate 4G, включающей два больших ядра ARM Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц и шесть малых и энергоэффективных ядра ARM Cortex-A55. Чипсет имеет очень схожие характеристики с чипом Dimensity 7020, который используется в недавно появившихся смартфонах серии Infinix Note 40.

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Сообщается, что планшет будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, который можно расширить с помощью карты памяти объемом до 1 ТБ. Infinix XPAD будет иметь двойную заднюю камеру, включающую основной датчик на 12 МП и дополнительный датчик на 8 МП. Фронтальная камера для видеозвонков и селфи представлена датчиком на 8 МП.

Планшет XPAD работает на ОС Android 14 с собственной оболочкой XOS от Infinix и, скорее всего, будет оснащен батареей емкостью 7000 мАч. Хотя конкретные характеристики зарядки еще не сообщались, ожидается, что она будет поддерживать стандартные скорости зарядки. Infinix выбрала для XPAD только модификацию с Wi-Fi. Устройство будет выпущено в трех цветовых вариантах: синем, сером и золотом.

Ожидается, что более подробная информация о ценах и доступности будет объявлена ближе к дате запуска.