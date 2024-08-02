Новинка получит новый цвет и ряд обновленных функций

OnePlus Open является одним из лучших складных смартфонов, которые можно приобрести на данный момент. Хотя ему уже почти год, компания OnePlus еще не объявила о планах по выпуску преемника. Компания анонсировала новый вариант текущего устройства под названием OnePlus Open Apex Edition, который появится позднее в этом месяце.

OnePlus Open Apex Edition будет анонсирован 7 августа и станет доступен в новом цвете под названием Crimson Shadow. Задняя часть телефона будет покрыта веганской кожей премиум-класса с ромбовидным узором. На слайдере оповещений также будут оранжевые акценты. OnePlus утверждает, что отделка вдохновлена Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition. Напомню, что в настоящее время OnePlus Open можно купить в цветах Emerald Dusk со стеклянной задней панелью и Voyager Black с кожаной отделкой.

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OnePlus Open Apex Edition — это больше, чем просто новый цвет, поскольку OnePlus также упоминает, что устройство будет иметь и другие обновления, такие как увеличенная система хранения, передовые возможности редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта и инновационные функции безопасности. Благодаря расширенному объему памяти есть вероятность, что у него будет 1 ТБ памяти, поскольку стандартная версия имеет 512 ГБ памяти.

За исключением этих изменений, остальные характеристики и функции, как ожидается, останутся без изменений. Однако есть вероятность, что это специальное издание будет продаваться немного дороже, чем стандартная версия, которая на момент запуска стоила 1699 долларов.