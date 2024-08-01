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Ryzen 9 9950X занял 5-е место в тесте процессоров Time Spy Extreme
Ryzen 9 9950X отстает лишь от процессоров Xeon и Threadripper с большим количеством ядер

 Новый флагман AMD Ryzen 9 9950X Zen 5, который будет конкурировать с лучшими процессорами, уже побил несколько мировых рекордов с использованием обычного жидкостного охлаждения. Один из владельцев Ryzen 9 9950X уже отправил несколько тестов в HWBot, которые показали впечатляющие результаты, в том числе место в пятерке лучших процессоров в тестировании Time Spy Extreme.

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 Пользователь отправил пять тестовых прогонов в HWBot: один в 3D Mark Time Spy Extreme, два в 3DMark CPU Profile, еще один в Cinebench 2003 и еще один в тесте HWBot x265 с разрешением 1080p.

 В 3DMark Time Spy Extreme Ryzen 9 9950X набрал очень впечатляющую оценку в 29102 балла, что ставит его в пятерку лучших результатов тестов ЦП, когда-либо зарегистрированных на HWBot для этого конкретного теста. На этом месте Ryzen 9 9950X оказался в окружении чипов со значительно большим количеством ядер, таких как Ryzen Threadripper Pro 5995WX, Ryzen Threadripper 3990X и Intel Xeon W9-3495X. Ryzen 9 9950X также занял первое место среди 16-ядерных процессоров и является самым быстрым 16-ядерным чипом в этом тесте, который на данный момент находится в таблице лидеров HWBot.

 Флагман Zen 5 также занял 10-е место в рейтинге Hwbot 3DMark CPU Profile 1 Thread: Hall of Fame. Ryzen 9 9950X набрал 1393 балла, не ударив в грязь лицом перед разблокированными процессорами Intel 14-го, 13-го, 12-го и 11-го поколений, причем работающими на частоте более 6 ГГц.

 В том же тесте, но с использованием всех ядер, Ryzen 9 9950X сумел занять менее впечатляющее 23-е место. Тем не менее чипу на архитектуре Zen 5 удалось занять 1-е место среди всех 16-ядерных процессоров, что сделало его самым быстрым 16-ядерным процессором в этом конкретном тесте на HWBot.

 Ryzen 9 9950X занял 107-е место в Cinebench 2003 в общем и 20-е место среди 16-ядерных чипов в том же тесте. В тесте HWBot X265 новинка от AMD показала достаточно хороший результат, заняв 32-ю позицию, и снова стала самым быстрым 16-ядерным чипом в этом тесте.

 Итак, можно сказать, что производительность Ryzen 9 9950X весьма впечатляет. ЦП использует технологии AMD PBO и Curve Optimizer с высокоскоростной оперативной памятью. Нет сомнений, что экстремальные оверклокеры смогут побить множество мировых рекордов с помощью этого чипа, применив в качестве системы охлаждения жидкий азот.

#amd #процессоры #процессоры amd #zen 5 #ryzen 9 9950x #time spy extreme
Источник: tomshardware.com
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