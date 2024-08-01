Новое устройство представляет собой комплект для разработчиков, включающим 12-ядерный процессор Snapdragon X Elite (X1E-00-1DE)

Qualcomm начала принимать предварительные заказы на свой комплект разработчика Snapdragon для Windows на базе процессора Snapdragon X Elite. Первоначально анонсированное в мае, устройство теперь доступно для предварительного заказа через Arrow по цене в 899 долларов. Несмотря на относительно высокую стоимость по сравнению с типичными мини-ПК, устройство уступает новейшим ноутбукам, оснащенным процессорами Snapdragon X, что делает его привлекательным вариантом как для разработчиков, так и для опытных пользователей. Имея размеры всего 199 x 175 x 35 мм, он оснащен 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, твердотельным накопителем NVMe емкостью 512 ГБ и поддержкой новейших беспроводных технологий Wi-Fi 7 и Bluetooth 5. Варианты подключения периферии включают три порта USB4 Type-C, два порта USB 3.2 Type-A, выход HDMI и порт Ethernet.

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Сердцем этого мини-ПК является процессор Snapdragon X Elite (X1E-00-1DE). Этот чип содержит 12 ядер процессора Oryon, способных работать на тактовой частоте до 3,8 ГГц с потенциалом ускорения до 4,3 ГГц в двухъядерном режиме. Процессор также включает в себя графику Adreno, обеспечивающую производительность до 4,6 терафлопс, и NPU Hexagon, обеспечивающий производительность до 45 терафлопс для задач искусственного интеллекта. Эта версия похожа на свою версию для ноутбука X1E-84-100, но оптимизирована для использования в качестве настольного компьютера. Он может потреблять до 80 Вт мощности, обеспечивая превосходную стабильную производительность без ограничений, связанных с временем автономной работы или рассеянием тепла, обычно присущих мобильным устройствам. Этот комплект разработчика создан в первую очередь для оптимизации программного обеспечения x86-64 для работы на платформе Arm, следовательно, снятие ограничения мощности полезно для перевода кода в Windows на Arm. Комплект разработчика Snapdragon для Windows поставляется с адаптером питания мощностью 180 Вт и с предустановленной Windows 11, что делает его готовой системой к использованию после покупки.