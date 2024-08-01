Чипсет Exynos 2400 явно получил оптимизацию в новом смартфоне компании Samsung, превзойдя флагманские модели компании.

Смартфон Samsung Galaxy S23 FE дебютировал в октябре прошлого года, а его преемник Galaxy S24 FE может быть выпущен примерно в тот же период в текущем году. Новый телефон компании Samsung в линейке Fan Edition был замечен в базе данных Geekbench в прошлом месяце.

В последнем списке бенчмарка новый Samsung S24 FE с номером модели «SM-S721B» получил в одноядерных тестах результат в 2185 баллов и многоядерные оценки в 7030 баллов. Эти цифры выше, чем в предыдущей базе данных устройства, и результатах тестов чипсета Exynos 2400 на Galaxy S24 и Galaxy S24+. Согласно тестам, Exynos 2400 в смартфонах серии Galaxy S24 в среднем набирают 2056 баллов в одноядерном режиме и 6495 в многоядерном.

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Это не должно удивлять, поскольку чипсет Exynos 2200 в прошлогоднем Galaxy S23 FE также работал лучше, чем начальная версия чипсета в серии Galaxy S22. Хотя тесты перед запуском могут не дать точного представления о производительности после выхода смартфона в продажу, вполне вероятно, что Galaxy S24 FE с чипом Exynos будет обеспечивать производительность процессора на том же уровне, что и версия устройства с однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3.