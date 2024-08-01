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Nvidia начала рассылку партнерам образцов графических процессоров Blackwell
графические процессоры Nvidia Blackwell готовятся к выпуску в четвертом квартале текущего года

 На этой неделе компания Nvidia начнет рассылать технические образцы своих будущих графических процессоров Blackwell для приложений искусственного интеллекта, сообщил на Siggraph исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

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 «На этой неделе мы отбираем образцы и рассылаем инженерные образцы Blackwell по всему миру, они сейчас находятся под стульями людей», — сказал Хуанг.

 Отправка образцов процессоров Blackwell B100 и B200 является большим событием для Nvidia, которая планирует начать коммерческие поставки этих продуктов в четвертом квартале. Пока неясно, начинает ли Nvidia тестировать процессоры Blackwell у разработчиков аппаратного или программного обеспечения.

 Фактически, учитывая, что партнеры Nvidia, такие как Foxconn, Quanta, Wistron, Pegatron и Asus, продемонстрировали свои серверы на базе Blackwell на выставке Computex, они, возможно, уже некоторое время экспериментируют с процессорами Blackwell. Тем не менее пока не все разработчики программного обеспечения имеют доступ к будущим процессорам Nvidia для приложений искусственного интеллекта и HPC.

 Согласно отчету Morgan Stanley, Nvidia и ее партнеры будут взимать от 2 до 3 миллионов долларов за каждый серверный шкаф с искусственным интеллектом, оснащенный графическими процессорами Blackwell. На сегодняшний день Nvidia представила два эталонных серверных шкафа: NVL36 с 36 графическими процессорами B200 по цене около 2 миллионов долларов и NVL72 с 72 графическими процессорами B200 по цене от 3 миллионов долларов.

 Эти шкафы, также известные как POD, будут доступны традиционным партнерам, таким как Foxconn, Quanta, Wistron, а также новичкам, включая Asus. Morgan Stanley ожидает, что в следующем году Nvidia поставит от 60000 до 70000 серверных шкафов B200, что принесет доход не менее 210 миллиардов долларов. Ожидается, что крупные компании, такие как AWS, Dell, Google, Meta и Microsoft, будут использовать графические процессоры Nvidia Blackwell.

 В то время как сторонники искусственного интеллекта с нетерпением ждут процессоров Blackwell для приложений искусственного интеллекта, геймеры ждут видеокарт следующего поколения GeForce RTX 50 на базе архитектуры Blackwell. Вопрос заключается в том, удастся ли Nvidia значительно повысить производительность по сравнению с процессорами Ada Lovelace, несмотря на то, что 4-нм техпроцесс TSMC, используемый для Blackwell, имеет ограниченные преимущества по сравнению с 5-нм технологическим процессом.

#nvidia #искусственный интеллект #графические процессоры #графические процессоры nvidia #nvidia blackwell #b200 #nvidia blackwell b200
Источник: tomshardware.com
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