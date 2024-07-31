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goldas
AOC готовит игровой монитор AGON PRO AG276QZD2 с частотой 240 Гц
Игровой монитор AOC AGON PRO AG276QZD2 с новой панелью QD-OLED будет стоить 600 долларов.

 Компания AOC разрабатывает еще один игровой монитор, который будет дополнять недавние модели AGON PRO AG246FK и AGON PRO AG256FS. Как и указанные мониторы, новое устройство будет входить в линейку AGON PRO, а не в более дешевую серию AGON GAMING. В конечном итоге AGON PRO AG276QZD2 заменит одноименный AGON PRO AG276QZD, который AOC продает чуть больше года.

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 На первый взгляд AGON PRO AG276QZD и AGON PRO AG276QZD2 — похожие мониторы. На самом деле, визуально отличить их будет сложно. AOC рекламирует их, как 27-дюймовые мониторы с OLED-панелями, собственным разрешением 1440p и пиковой частотой обновления 240 Гц. Однако, хотя в AGON PRO AG276QZD используется более старый дисплей LG WOLED, в AGON PRO AG276QZD2 используется одна из новейших QD-OLED-панелей от Samsung Display третьего поколения.

 Насколько можно судить, AGON PRO AG276QZD2 использует ту же панель QD-OLED, которую MSI предлагает в MAG 271QPX QD-OLED E2. Таким образом, AGON PRO AG276QZD2 имеет более низкую частоту обновления, чем MAG 271QPX QD-OLED и другие QD-OLED-мониторы с частотой 360 Гц. Тем не менее новый AGON PRO AG276QZD2 на 66% ярче, чем его предшественник, при просмотре SDR контента, и может достигать яркости 1000 нит в режиме HDR.

 Кроме того, AGON PRO AG276QZD2 должен обеспечивать время отклика от серого к серому 0,03 мс, охват цветового пространства DCI-P3 98,5% и отклонение цвета Delta E<2. Также компания AOC оснастила новинку двумя портами DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, а также стереодинамики мощностью 5 Вт и двухпортовым концентратором USB 3.2 Gen 1 Type-A. В настоящее время AGON PRO AG276QZD2 доступен только в Еврозоне, где он продается по цене 769 евро. В США монитор также будет доступен, но по цене 599,99 долларов.

#oled #мониторы #aoc #игровые мониторы #qd-oled #мониторы 240 гц #qd-oled монитор #мониторы aoc
Источник: notebookcheck.net
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