Intel сообщила прессе, что продемонстрирует свои чипы для ноутбуков Lunar Lake 3 сентября в прямом эфире.

В более ранней утечке говорилось, что Intel выпустит линейку чипов для ноутбуков Lunar Lake в сентябре, а некоторые ноутбуки должны появиться только на выставке CES в следующем году. Intel только что подтвердила вышеупомянутое предположение в пресс-релизе. Компания продемонстрирует свой новый процессор с низким энергопотреблением в прямом эфире 3 сентября.

реклама

До сих пор все, что известно о процессорах Lunar Lake, основано на множестве утечек. Линейка состоит из девяти 8-ядерных моделей c 4 производительными и 4 энергоэффективными ядрами каждый, на вершине которых находится процессор Core Ultra 9 288V. Модели, оканчивающиеся на цифру 6, оснащены 16 ГБ встроенной оперативной памяти LPDDR5X 8533, а модели, оканчивающиеся на 8 получат 32 ГБ. Существует по четыре модели чипов Core Ultra 7 и Core Ultra 5: первый использует iGPU Arc 140V, а второй Arc 130V. Кроме того, процессоры различаются по вычислительной мощности нейронного процессора NPU.

Практически каждый процессор Lunar Lake смог противостоять процессору Ryzen AI 9 HX 370 на базе Strix Point от AMD в одноядерной производительности. Он отстает в многоядерности, поскольку предложение AMD включает в себя больше процессорных ядер. На данный момент у него есть все необходимое, чтобы превзойти Qualcomm Snapdragon X Elite по производительности на ватт, но он пока не может конкурировать с Apple.