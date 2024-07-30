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goldas
ViewSonic представила два новых игровых монитора с частотой 430 Гц
Мониторы получили название VX2700-4K-PRO и XG323-4K-OLED2 и обладают набором отличных характеристик

 В последнее время компания ViewSonic предложила различные модели новых мониторов. Теперь очередь дошла до моделей VX2700-4K-PRO и XG323-4K-OLED2. Кроме того, она серьезно поработала над VX2781-2K-PRO-4 и XG273-2K, которые имеют гораздо больше функций, чем можно было бы предположить из их названий. Как отмечает TFTCentral, похоже, ViewSonic стремилась сделать упор в них на дизайн.

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 В частности, модель XG273-2K имеет гораздо более узкую подставку, чем VX2781-2K-PRO-4, подставка которого выступает и получила два длинных упора. Более того, в то время как белая задняя панель XG273-2K доходит до задней части подставки, VX2781-2K-PRO-4 имеет более простой серо-черный корпус с акцентом на RGB-подсветку.

 Обе модели используют 27-дюймовые панели Fast IPS, которые не только выводят изображение с разрешением 1440p (2560 x 1440 пикселей), но и обеспечивают частоту обновления 430 Гц. Кроме того, ViewSonic утверждает, что два монитора имеют охват 98% цветового пространства DCI-P3, одновременно справляясь с уровнем VESA DisplayHDR 600, благодаря пиковой яркости 600 нит. К сожалению, цены и наличие в магазинах на данный момент остаются неизвестными. Мониторы VX2781-2K-PRO-4 и XG273-2K в будут доступны со следующими портами входа/выхода:

2 динамика по 3 Вт;

1x 3.5 мм разъем;

1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1;

1x USB Type-A;

1x USB Type-C (DisplayPort Alt Mode/мощностью 96 Вт);

1x USB Type-C (мощностью 15 Вт).

#мониторы #игровые мониторы #viewsonic
Источник: notebookcheck.net
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ViewSonic представляет 27-дюймовый монитор VX2730-4K-HDU с панелью IPS и разрешением 4K
ViewSonic анонсирует два новых игровых монитора с частотой 430 Гц, портами USB-C 96 Вт и HDMI 2.1
ViewSonic представляет 27-дюймовые мониторы XG273-2K и VX2781-2K-PRO-4 с частотой 430 Гц
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