Смартфоны были представлены в Индии по цене от 26999 рупий за модель Realme 13 Pro c 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти

Как и планировалось, Realme представила в Индии смартфоны Realme 13 Pro и 13 Pro+. Эти новые мобильные телефоны имеют множество улучшений по сравнению со своими предшественниками. У них улучшенный процессор, лучшее охлаждение и лучшие сенсоры камеры, а также множество других обновлений.

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И Realme 13 Pro, и Realme 13 Pro+ оснащены 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой 120 Гц, сверхузкими рамками и высокочастотным ШИМ-регулированием с частотой 2160 Гц. Дисплеи обеспечивают пиковую яркость до 2000 нит для четкой видимости изображения при ярком солнечном свете. Они включают в себя технологию Realme Pro-XDR, которая улучшает фотоэффекты за счет лучшего динамического диапазона и яркости. Дисплей поддерживает 100% цветовой охват DCI-P3 и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Дизайн этих телефонов вдохновлен произведениями искусства Клода Моне. Доступны цвета Monet Gold и Monet Purple для стеклянной задней панели, а также Emerald Green для варианта из натуральной кожи. Глянцевое стекло AG с технологией Miracle Shining Craft создает эффект мерцания. Кроме того, устройства защищены от пыли и брызг по стандарту IP65.

Обе модели оснащены однокристальной системой среднего уровня Snapdragon 7s Gen 2 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ. Смартфоны оснащены 9-слойной гибридной системой охлаждения VC площадью 4500 мм² и графитом площадью 9953 мм², которые обеспечивают охлаждение устройств при интенсивном использовании.

Модель Realme 13 Pro+ оснащена основной задней камерой на 50 МП с сенсором Sony LYT-701 и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольной камерой на 8 МП с диафрагмой f/2,2, а также перископическим телеобъективом на 50 МП на базе датчика Sony LYT-600 с 3-кратным оптическим увеличением и 120-кратным Super зумом.

Realme 13 Pro оснащен основной камерой на 50 МП с сенсором Sony LYT-600 с оптической стабилизацией и сверхширокоугольной камерой на 8 МП. Обе модели получили фронтальную камеру на 32 МП и функциями искусственного интеллекта, такими как Ultra Clarity, Smart Removal, Group Photo Enhance и Audio Zoom.

Оба телефона также оснащены аккумулятором емкостью 5200 мАч. Realme 13 Pro+ поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, достигая уровня заряда 50% за 19 минут и 100% за 49 минут. Realme 13 Pro предлагает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт.

Смартфоны работают на ОС Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0. Realme обещает два крупных обновления ОС Android и три года обновлений безопасности.

Телефоны оснащены встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев для обеспечения безопасности, а также стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Realme 13 Pro доступен в трех вариантах: 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ за 26999 рупий, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ за 28 999 рупий и 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ за 31999 рупий. Realme 13 Pro+ стоит 32999 рупий за модель с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, 34999 рупий за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти и 36999 рупий за модель с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Продажи смартфонов стартуют 6 августа, а предварительный заказ стартует уже сегодня.