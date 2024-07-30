Компания SK Hynix сообщает, что память стандарта GDDR7 поступит в массовое производство раньше, чем предполагалось

Один из ведущих производителей памяти компания SK Hynix сообщила, что массовое производство чипов GDDR7 нового поколения начнется гораздо раньше, чем предполагалось. Ранее портал Anandtech сообщал, что представитель компании заявил о начале серийного производство памяти GDDR7 не ранее первого квартала следующего года. Однако в SK Hynix быстро отреагировали на это заявления и подтвердили, что массовое производство стартует раньше, а именно уже в четвертом квартале текущего года.

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Похоже, эти слухи побудили инженеров SK Hynix ускорить производство игровой памяти следующего поколения. Согласно последнему пресс-релизу, массовое производство начнется уже в третьем квартале 2024 года.

«Разработка памяти GDDR7 в марте происходит на фоне растущего интереса со стороны глобальных клиентов в сфере Al к продуктам DRAM, которые сочетают в себе как специализированную производительность для обработки графики, так и высокую скорость. Серийное производство начнется в третьем квартале», - отметили в SK Hynix.

Компания подтвердила, что память GDDR7 будет иметь скорость до 32 Гбит/с, что на 60% быстрее, чем у текущего поколения GDDR6. Компания SK hynix привела пример, заявив, что графические процессоры следующего поколения могут обеспечить пропускную способность до 1,5 ТБ/с при использовании 384-битной шины. Кроме того, ожидаются чипы со скоростью 40 Гбит/с, но ясно, что эти скорости не будут доступны в ближайшее время. Фактически, слухи предполагают, что GeForce RTX 50, единственная известная на данный момент серия графических ускорителей с GDDR7, в первом поколении будет использовать модули со скоростью 28 Гбит/с.

Память GDDR7 следующего поколения от SK Hynix также обеспечит повышенную энергоэффективность более чем на 50% и будет использовать новую технологию упаковки. За счет увеличения количества слоев теплорассеивающих подложек с четырех до шести и снижения термического сопротивления на 74% они добились повышения производительности. Также стоит отметить, что размер модуля GDDR7 не изменился по сравнению с GDDR6.