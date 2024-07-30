Один из ведущих производителей памяти компания SK Hynix сообщила, что массовое производство чипов GDDR7 нового поколения начнется гораздо раньше, чем предполагалось. Ранее портал Anandtech сообщал, что представитель компании заявил о начале серийного производство памяти GDDR7 не ранее первого квартала следующего года. Однако в SK Hynix быстро отреагировали на это заявления и подтвердили, что массовое производство стартует раньше, а именно уже в четвертом квартале текущего года.
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Похоже, эти слухи побудили инженеров SK Hynix ускорить производство игровой памяти следующего поколения. Согласно последнему пресс-релизу, массовое производство начнется уже в третьем квартале 2024 года.
«Разработка памяти GDDR7 в марте происходит на фоне растущего интереса со стороны глобальных клиентов в сфере Al к продуктам DRAM, которые сочетают в себе как специализированную производительность для обработки графики, так и высокую скорость. Серийное производство начнется в третьем квартале», - отметили в SK Hynix.
Компания подтвердила, что память GDDR7 будет иметь скорость до 32 Гбит/с, что на 60% быстрее, чем у текущего поколения GDDR6. Компания SK hynix привела пример, заявив, что графические процессоры следующего поколения могут обеспечить пропускную способность до 1,5 ТБ/с при использовании 384-битной шины. Кроме того, ожидаются чипы со скоростью 40 Гбит/с, но ясно, что эти скорости не будут доступны в ближайшее время. Фактически, слухи предполагают, что GeForce RTX 50, единственная известная на данный момент серия графических ускорителей с GDDR7, в первом поколении будет использовать модули со скоростью 28 Гбит/с.
Память GDDR7 следующего поколения от SK Hynix также обеспечит повышенную энергоэффективность более чем на 50% и будет использовать новую технологию упаковки. За счет увеличения количества слоев теплорассеивающих подложек с четырех до шести и снижения термического сопротивления на 74% они добились повышения производительности. Также стоит отметить, что размер модуля GDDR7 не изменился по сравнению с GDDR6.