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AMD представила технологию Fluid Motion Frames 2
Fluid Motion Frames 2 приносит улучшенную генерацию кадров с меньшей задержкой.

 AMD анонсировала следующую версию технологии AMD Fluid Motion Frames (AFMF) — AFMF 2, которая включает в себя множество обновлений, в том числе снижение задержек до 28% и несколько режимов, ориентированных на определенные разрешения. Технология генерации кадров на основе драйверов теперь доступна владельцам графических процессоров с архитектурами RDNA 2 и RDNA 3.

 Самым впечатляющим обновлением является улучшение задержки, внесенное AMD. В Cyberpunk 2077 с разрешением 4K RT Ultra на базе RX 7900 XTX AMD зафиксировала снижение задержки на 28 % с помощью AFMF 2. Встроенная графика продемонстрировала снижение задержки на 12 % с помощью AFMF 2 в Counter-Strike 2 на базе процессора Ryzen 7 8700G с интегрированной графикой Radeon 780M.

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 AMD добавила в AFMF 2 значительную дополнительную поддержку и функции. Режим поиска — это новая настройка, которая контролирует плавность генерации кадров за счет улучшения резервного поведения AFMF 2, т. е. отключения генерации кадров в сценах с большим количеством движения для сохранения качества изображения и гладкость. Режим поиска «Стандартный» предназначен для игрового процесса с разрешением 1080p, а режим «Высокий» — с разрешением 1440p и выше. В каждом режиме меняется агрессивность функции. В автоматическом режиме автоматически выбирается настройка «Высокий», если пользователь использует разрешение 1440p или выше.

 Режим производительности — еще один новый параметр, который помогает повысить производительность на устройствах более низкого уровня. Данный режим снижает расход ресурсов AFMF 2 для достижения более высокой частоты кадров в более широком диапазоне устройств, таких как интегрированные графические устройства AMD. Режим «Производительность» можно активировать на панели управления «Адреналин» наряду с режимами «Качество» и «Авто». Качество обеспечивает те же затраты ресурсов, что и AFMF первого поколения. В то же время параметр «Авто» автоматически выбирает режим «Качество» или «Производительность» в зависимости от аппаратного обеспечения графического процессора пользователя. Режим производительности автоматически включается на процессорах Ryzen со встроенной графикой Radeon.

 Fluid Motion Frames 2 теперь поддерживает полноэкранный режим без полей, особенно с графическими процессорами RX 7000 и Radeon 700M. Поддержка API также была улучшена в других API. AFMF 2 теперь поддерживает игры на базе Vulkan и OpenGL. Также была добавлена совместимость с Radeon Chill, позволяющая пользователям устанавливать ограничение частоты кадров при включенной генерации кадров.

 По умолчанию Radeon Chill применяет ограничение частоты кадров в два раза меньше частоты обновления пользователя, позволяя технологии генерации кадров заполнить остальную часть недостатка в частоте кадров и достичь максимальной частоты обновления пользователя. Эта конфигурация гарантирует, что AFMF 2 не будет повышать частоту кадров сверх максимальной частоты обновления, отдавая приоритет качеству и предотвращая разрывы изображения на экране.

 AMD Fluid Motion Frames 2 доступен для загрузки уже сейчас в качестве предварительной версии. Драйвер предварительной версии поддерживает все текущие настольные графические карты AMD Radeon RX 7000 и 6000, а также серии Radeon RX 7900M, серии RX 6800M, серии RX 6700M, серии RX 6600M, серии RX 6500M и мобильной серии RX 6300M.

#amd #видеокарты #видеокарты amd #rdna 2 #rdna 3 #radeon rx 7000 #fluid motion frames #fluid motion frames 2
Источник: tomshardware.com
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