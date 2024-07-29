Одна из моделей линейки была обнаружена в базе данных IMEI

Сразу после анонса смартфонов серии POCO F6 компания официально начала работу над серией POCO F7. Портал Gizmochina обнаружил новые смартфоны в базе данных IMEI. Серия POCO F7 будет запущена через один год, скорее всего, в мае 2025 года. Топовая модель серии, POCO F7 Pro, обещает принести значительные улучшения и новые функции по сравнению с предшественником POCO F6 Pro.

Официально POCO F7 Pro будет анонсирован через год, что ознаменует собой следующую эволюцию популярной серии POCO F от Xiaomi. Серия POCO F7 была обнаружена в исходном коде HyperOS, а база данных IMEI дает важные сведения о том, в каких регионах устройство будет доступно.

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Смартфон POCO F7 Pro станет моделью для глобального рынка. Для Китая это устройство получит название Redmi K80. Оба устройства имеют абсолютно одинаковые характеристики. Номер модели POCO F7 Pro — 24122RKC7G, и в конце этого номера модели есть буква G, указывающая на то, что это смартфон для мирового рынка. Redmi K80 имеет номер модели 24122RKC7C. Буква C в конце номера модели указывает на то, что она предназначена исключительно для китайского рынка.

Телефоны серий POCO F Pro и Redmi K будут носить кодовые названия в честь художников. POCO F7 Pro будет иметь кодовое название "miro". И это кодовое имя относится и к Redmi K80. Оба устройства разрабатываются под общим кодовым названием. Кодовое имя "miro" происходит от имени Жоана Миро, художника, родившегося в испанском городе Барселона 20 апреля 1893 года.

Ожидается, что POCO F7 Pro (Redmi K80) будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3. В POCO F6 Pro (Redmi K70) этим чипсетом был Snapdragon 8 Gen 2. Остальные характеристики остаются в секрете. Официальная дата запуска пока не объявлена, но поскольку POCO F6 Pro был представлен в мае 2024 года, POCO F7 Pro должен быть представлен ровно через год, в мае 2025 года. Что касается китайской версии POCO F7 Pro — Redmi K80, то его выход ожидается в ноябре 2024 года.