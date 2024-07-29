Новые процессоры опережают своих прямых предшественников на величину от 6,8 до 12,6% в зависимости от конкретного теста и процессора

Хотя AMD отложила выпуск своих процессоров серии Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5, эти чипы уже находятся в продаже. Таким образом, неизбежна утечка результатов их тестов. На этот раз блоггер @9950pro опубликовал результаты Cinebench R23, предположительно запущенные на процессорах AMD Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X.

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AMD Ryzen 9 9900X — это 12-ядерный процессор, работающий на частоте 4,4 ГГц, Ryzen 7 9700X — восьмиядерный процессор, работающий на частоте 3,8 ГГц, а Ryzen 5 9600X — шестиядерный процессор с частотой 3,9 ГГц, они вот-вот появятся на рынке. Учитывая базовые характеристики этих процессоров, разница в производительности очевидна в Cinebench R23, тесте, который использует все доступные ресурсы ЦП. Стоит отметить, что неизвестны характеристики используемых систем, а оценки Cinebench легко подделать, поэтому воспринимать эту информацию необходимо с недоверием.

Сравнивая результаты тестов Cinebench R23 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 9900X с Ryzen 9 7900X, видно, что он предлагает на 8,9% более высокую однопоточную производительность и на 8,9% более высокую многопоточную производительность, что соответствует заявлению AMD. Восьмиядерный процессор Ryzen 7 9700X на 11,5% быстрее своего предшественника в однопоточном тесте и на 6,8% быстрее в многопоточных рабочих нагрузках. Что касается Ryzen 5 9600X, то он на 12,6% быстрее, чем Ryzen 5 7600X в оноядерном режиме и на 10,7% быстрее в многопоточных тестах.

Как оказалось, Ryzen 5 9600X с меньшим количеством ядер получает больше преимуществ в производительности в Cinebench R23 по сравнению с его собратьями с большим количеством ядер, а именно Ryzen 9 9900X, который всего на 8,9% быстрее, чем его прямой предшественник. Теперь необходимо узнать результаты тестов производительности процессора AMD Ryzen 9 9950X. Обладая 16 ядрами Zen 5, этот процессор, конечно же, установит рекорды производительности среди своих аналогов, предназначенных для настольных компьютеров высокого класса, игровых и профессиональных приложений.

Задержка AMD процессоров на базе микроархитектуры Zen 5 серии Ryzen 9000 немного повлияла на планы покупателей, планирующих обновить свои настольные компьютеры. Хотя большинство энтузиастов все еще ждут полноценного обзора производительности процессора, можно с уверенностью сказать, что повышение производительности, которое обеспечивают новые процессоры, по крайней мере, на основе результатов Cinebench R23, сделает эти процессоры одними из лучших вариантов для игровых систем и профессионалов.