Китайская компания Nio выпустила свой очередной смартфон Nio Phone 2, обладающий высококачественными характеристиками и расширенной интеграцией с электромобилями Nio.

Nio, китайский производитель электромобилей, представил смартфон Phone 2. Новинка стала наследником оригинального Nio Phone, подчеркивая амбициозные планы Nio по расширению рынка мобильных устройств, а также приверженность стратегии ежегодного выхода продуктов. Оригинальный телефон дебютировал в сентябре 2023 года.

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Визуально Nio Phone 2 сильно напоминает своего предшественника, а его характеристики столь же высоки, как и у типичных флагманских устройств 2024 года. Именно улучшенная интеграция с расширяющимся парком электромобилей Nio помогает этому телефону выделиться. На левой стороне корпуса имеется специальная кнопка, которая упрощает управление подключенным автомобилем Nio. Основываясь на подходе, представленном в исходной модели, эта кнопка теперь предлагает настраиваемую функцию длительного нажатия.

Устройство можно использовать в качестве ключа от автомобиля благодаря технологиям Ultra-Wideband (UWB) и Bluetooth 5.3. Телефон также можно использовать для легкого определения текущего местоположения автомобиля: место парковки и номер места записываются автоматически. Конечно, поддержка NFC тоже имеется.

Инновационная функция Nio Link, позволяющая взаимодействовать со своим телефоном через информационно-развлекательную систему автомобиля, была расширена для поддержки более широкого спектра приложений. Доступ к галерее, просмотр файлов, различные офисные приложения и приложения для обмена сообщениями теперь имеют полноценную поддержку.

Что касается аппаратного обеспечения, то телефон оснащен 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением 2K (3168x1440 пикселей), частотой обновления 120 Гц и технологией LTPO. OLED-панель Samsung E7 поддерживает Ultra HDR и обеспечивает затемнение ШИМ с частотой 1440 Гц и яркостью до 800 нит. Пиковое значение яркости составляет 2600 нит. Устройство оснащено топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и хранилищем до 1 ТБ. Порт USB представляет собой версию USB-C 3.2 Gen 1 с поддержкой DP.

Система камер включает основной датчик Sony LYT-T808 на 48 МП, датчика Sony IMX882 на 48 МП в качестве сверхширокоугольного объектива и датчика Sony IMX890 на 50 МП в телеобъективе с 2,6-кратным увеличением. Дополнительные функции включают оптический датчик отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и усовершенствованный вибромотор для улучшенной тактильной обратной связи. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5020 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Также в новинке реализована поддержка новейшего беспроводного интерфейса Wi-Fi 7 для сверхвысокой пропускной способности в сочетании со сверхнизкой задержкой.

Несмотря на мощный набор функций, Nio Phone 2 — относительно тонкий телефон. Версия со стеклянной задней панелью имеет толщину 8,6 мм и вес 209 граммов, тогда как более премиальный керамический вариант немного тоньше - 8,45 мм, но весит 226 граммов. Nio предлагает телефон в нескольких цветовых вариантах, в том числе с кожаной задней панелью. Смартфон также имеет сертификат защиты от воды и пыли IP68. Стоимость Nio Phone 2 начинается с 6499 юаней, что приблизительно составляет 896 долларов США.