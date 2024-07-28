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AYANEO готовит к выходу консоли Pocket DMG и Pocket Micro
Новые портативные игровые консоли поступят в продажу 31 июля.

 Pocket DMG и Pocket Micro -- оба портативных устройства будут представлены одновременно 31 июля.

 Два будущих игровых портативных компьютера AYANEO в ретро стиле напоминают классические системы Nintendo, такие как GameBoy и GameBoy Micro. Однако они обладают набором современных функций, таких как OLED-дисплей и достаточно мощный набор микросхем для эмуляции игр на большинстве популярных игровых консолей.

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 У AYANEO все еще есть несколько невыпущенных игровых портативных компьютеров, даты запуска которых пока неизвестны. Предполагается, что такие модели, как Pocket EVO, мини-ПК AM01S и eGPU AG01, станут следующими системами AYANEO. 

 AYANEO Pocket DMG и AYANEO Pocket Micro будут оснащены разными наборами микросхем и предназначены для разных пользовательских интерфейсов. Pocket DMG оснащен процессором Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, который также используется в Pocket S. Snapdragon G3x Gen 2 в настоящее время является одним из самых мощных чипсетов, используемых в игровых портативных устройствах на базе ОС Android. AYANEO Pocket Micro работает на базе чипсета MediaTek Helio G99. Это ограничивает Pocket Micro играми от GameCube, PlayStation 2 или PlayStation Portable.

 И AYANEO Pocket S, и Pocket Micro готовятся к глобальному запуску через краудфандинговую платформу Indiegogo. Однако компания не опубликовала никакой информации о ценах на обе модели.

#snapdragon #игровые консоли #ayaneo #портативные игровые консоли #ayaneo pocket dmg #pocket micro
Источник: gizmochina.com
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