Компания обещает выпустить новый BIOS в середине августа

MSI признала проблемы нестабильности, затрагивающие процессоры серии Intel Core 13-го и 14-го поколения. Эти проблемы продолжаются уже несколько месяцев, и Intel решила их только в начале этой недели, не гарантируя полного разрешения с помощью предстоящего обновления BIOS.

В MSI заявили, что сотрудничают с Intel и внимательно следят за ситуацией. Они планируют выпустить новый BIOS для клиентов, как только Intel предоставит обновленный микрокод, который, как ожидается, будет доступен к середине августа.

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Заявление Intel не дало однозначного ответа, на самом деле, и это вызвало еще больше дискуссий из-за вторичного заявления, опубликованного только в субреддите Intel. Компания подтвердила, что действительно существует проблема, которая уже решена. Однако в первой части заявления утверждалось, что это не повлияло на нестабильность, а во второй половине было признано, что это повлияло, но только на небольшое количество процессоров.

Производители материнских плат, такие как MSI, явно находятся в затруднительном положении, поскольку Intel также не предоставила четких рекомендаций для пострадавших клиентов. Не существует программы отзыва или простой замены ЦП. Вместо этого пользователям предлагается самостоятельно обратиться в службу поддержки Intel. Ожидается, что новый BIOS не решит проблему для уже затронутых процессоров, утверждает портал Tom's Hardware.

Остается надеяться, что через несколько недель эта проблема будет решена, и Intel предоставит четкое заявление, которое объяснит все, что было обнаружено в ходе внутреннего расследования, и предложит конкретный путь решения для затронутых пользователей.