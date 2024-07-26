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ASRock представила тонкую материнскую плату X600TM-ITX
Новинка предназначена для тонких мини-ПК на базе процессоров AMD с разъемом AM5.

 Производитель компонентов и аксессуаров для ПК, компания ASRock представила новую материнскую плату для процессоров AMD с разъемом AM5. В этом нет ничего необычного, но есть несколько вещей, которые выделяют ASRock X600TM-ITX из ей подобных. Заявлено, что это первая материнская плата AM5 Thin Mini ITX на рынке, а платы TM-ITX имеют отличный шанс понравится тем, кто хочет создавать стильные мини-ПК.

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 Благодаря своей квадратной форме с размерами 17 x 17 см и компонентам малой высоты, ASRock X600TM-ITX может поместиться в пространстве, которое серьезно помешало бы обычной материнской плате Mini ITX. Имея ту же длину и глубину, что и материнская плата Mini ITX, это означает, что корпуса, совместимые с этим более распространенным стандартом, также будут её вмещать. Она тоньше, отсюда и название платы.

 Конечно, эта материнская плата Thin Mini ITX идет на определенные компромиссы, чтобы уменьшить свои размеры. Если посмотреть на печатную плату, то первое, что, вероятно, заметят пользователи, это использование памяти SO-DIMM. Слоты один над другим, как у ноутбука, позволяют установить до 96 ГБ оперативной памяти DDR-6400+, согласно спецификациям продукта, при низкопрофильной установке.

 Еще следует отметить, что здесь нет слота PCIe для карт расширения, таких как графические карты. Это недостаток по сравнению с некоторыми материнскими платами Mini ITX, которые можно купить, но предполагается, что его отсутствие также приведет к уменьшению размера мини-системы. В качестве альтернативы графической карты для материнской платы AM5 также можно использовать несколько современных APU с неплохой встроенной графикой, и в этом отношении ситуация станет только лучше с появлением процессоров Ryzen 9000 в следующем месяце.

 Возможности расширения памяти не так уж и плохи для такой маленькой платы. В X600TM-ITX есть место для двух твердотельных накопителей M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 x4, расположенных друг над другом. Также имеются два порта SATA, а если нужен Wi-Fi, то для модуля Wi-Fi/Bluetooth доступен слот M.2 2230. ASRock может похвастаться большим количеством портов USB, но в характеристиках указано, что их четыре.

 ASRock заявляет, что в плате X600TM-ITX также используются ее запатентованные технологии, такие как конденсаторы ASRock Super Alloy для обеспечения долговечности, ASRock Full Spike Protection для всех портов USB, аудио и LAN, а также конструкция печатной платы из стеклоткани высокой плотности.

 Интересно, что в параметрах платы описывается возможность дополнительной установки разъемов DP1.4 и D-Sub на панели I/O. В конфигурации этой материнской платы возможно одновременное использование до четырех дисплеев.

 ASRock считает, что это хорошее решение для мини-ПК, моноблоков, образовательных инструментов и домашних кинотеатров. На данный момент нет данных о цене и доступности материнской платы ASRock X600TM-ITX.

#amd #материнские платы #asrock #am5 #itx #материнские платы asrock #asrock x600tm-itx
Источник: tomshardware.com
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