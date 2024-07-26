По слухам, Nvidia работает над новым графическим процессором для ноутбуков RTX 3050A на базе кристалла AD106. Он отличается от обычного чипа Ampere, используемого во всех других графических процессорах линейки RTX 30. У RTX 3050A нет официальной даты выпуска, и Nvidia ее не объявила. Однако графический процессор уже включен в последнюю версию драйвера Nvidia и отображается как «NVIDIA GeForce RTX 3050A Laptop GPU» в базе данных PCI ID.
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Использование кристалла AD106 для RTX 3050A является интересным выбором, поскольку он имеет больше транзисторов и ядер CUDA, чем кристалл GA107, который он заменяет в текущих RTX 3050 и AD107, используемый в мобильной RTX 4050. AD106, который в настоящее время используется в графических процессорах RTX 4060 Ti для настольных ПК и RTX 4070 для ноутбуков, имеет 22,9 миллиарда транзисторов и 4608 ядер CUDA. В свою очередь кристалл Ampere GA107 имеет всего 8,7 миллиардов транзисторов и 2560 ядер CUDA, тогда как кристалл AD107 имеет 18,9 миллиардов транзисторов и 3072 ядра CUDA.
Хотя было бы неплохо, что графический процессор для ноутбука начального уровня получит потенциально более быстрый графический процессор с дополнительными функциями, но не совсем ясно, какие аспекты чипа остаются включенными и, что от него ожидать. Графический ускоритель RTX 3050A для ноутбука потенциально может конкурировать с RTX 4060 как в версиях для ноутбуков, так и в настольных версиях, в которых используется менее мощный кристалл AD107, но это кажется маловероятным. Помимо использования AD106, который Nvidia планирует установить в RTX 3050A, нет другой информации о его характеристиках.
Учитывая прошлое, можно с уверенностью сказать, что Nvidia не планирует использовать полностью активированный чип AD106 в RTX 3050A. На самом деле, это, вероятно, значительно урезанная версия чипа, которая не соответствует требованиям к данному кристаллу для моделей более высокого уровня. AD106 обычно устанавливается в настольную RTX 4060 Ti, а также в мобильный графический ускоритель RTX 4070. В максимальной конфигурации он имеет до 36 SM (потоковых мультипроцессоров), но неизбежно найдутся кристаллы с несколькими неисправными SM. Их можно отключить, чтобы создать модель более низкого уровня, и это, вероятно, происходит данной ситуации.
Неясно, будет ли RTX 3050A по-прежнему иметь более высокопроизводительный OFA (ускоритель оптического потока), который использовался для DLSS 3, и будет ли она его поддерживать. Стоит отметить, что оригинальная графическая карта для ноутбука RTX 3050 также поставляется либо с 4 ГБ памяти на 128-битном интерфейсе, либо с 6 ГБ на 96-битном интерфейсе, поэтому Nvidia может пойти по любому пути в плане характеристик RTX 3050A.
Пока не ясно, выведет ли Nvidia этот графический ускоритель на рынок, но добавление новых моделей на столь позднем этапе их существования не является чем-то неслыханным. Например, видеокарта Nvidia GTX 1630 начального уровня вышла в конце 2022 года, спустя два года после начала поставок моделей серии RTX 30 и более чем через три года после выпуска GTX 1650 с использованием того же кристалла TU117. Известно точно, что, как правило, Nvidia имеет привычку использовать схожие названия для моделей с одинаковым уровнем производительности (обычно в пределах примерно 5%), поэтому графическая карта для ноутбука RTX 3050A, если он в какой-то момент появится в системах, скорее всего, будет чуть быстрее оригинала, возможно в пределах погрешности измерений.
Что бы ни было отключено в графическом процессоре AD106, он использует превосходный техпроцесс 4N TSMC, а не Samsung 8N в линейке Ampere, с почти удвоенной энергоэффективностью. Это означает, что RTX 3050А может улучшить срок службы батареи, если ничто иное не будет затронуто. Только за одно это можно будет выразить благодарность Nvidia.