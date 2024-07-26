Новинка должна получить графический процессор AD106 поколения Ada Lovelace из серии RTX 40.

По слухам, Nvidia работает над новым графическим процессором для ноутбуков RTX 3050A на базе кристалла AD106. Он отличается от обычного чипа Ampere, используемого во всех других графических процессорах линейки RTX 30. У RTX 3050A нет официальной даты выпуска, и Nvidia ее не объявила. Однако графический процессор уже включен в последнюю версию драйвера Nvidia и отображается как «NVIDIA GeForce RTX 3050A Laptop GPU» в базе данных PCI ID.

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Использование кристалла AD106 для RTX 3050A является интересным выбором, поскольку он имеет больше транзисторов и ядер CUDA, чем кристалл GA107, который он заменяет в текущих RTX 3050 и AD107, используемый в мобильной RTX 4050. AD106, который в настоящее время используется в графических процессорах RTX 4060 Ti для настольных ПК и RTX 4070 для ноутбуков, имеет 22,9 миллиарда транзисторов и 4608 ядер CUDA. В свою очередь кристалл Ampere GA107 имеет всего 8,7 миллиардов транзисторов и 2560 ядер CUDA, тогда как кристалл AD107 имеет 18,9 миллиардов транзисторов и 3072 ядра CUDA.

Хотя было бы неплохо, что графический процессор для ноутбука начального уровня получит потенциально более быстрый графический процессор с дополнительными функциями, но не совсем ясно, какие аспекты чипа остаются включенными и, что от него ожидать. Графический ускоритель RTX 3050A для ноутбука потенциально может конкурировать с RTX 4060 как в версиях для ноутбуков, так и в настольных версиях, в которых используется менее мощный кристалл AD107, но это кажется маловероятным. Помимо использования AD106, который Nvidia планирует установить в RTX 3050A, нет другой информации о его характеристиках.

Учитывая прошлое, можно с уверенностью сказать, что Nvidia не планирует использовать полностью активированный чип AD106 в RTX 3050A. На самом деле, это, вероятно, значительно урезанная версия чипа, которая не соответствует требованиям к данному кристаллу для моделей более высокого уровня. AD106 обычно устанавливается в настольную RTX 4060 Ti, а также в мобильный графический ускоритель RTX 4070. В максимальной конфигурации он имеет до 36 SM (потоковых мультипроцессоров), но неизбежно найдутся кристаллы с несколькими неисправными SM. Их можно отключить, чтобы создать модель более низкого уровня, и это, вероятно, происходит данной ситуации.

Неясно, будет ли RTX 3050A по-прежнему иметь более высокопроизводительный OFA (ускоритель оптического потока), который использовался для DLSS 3, и будет ли она его поддерживать. Стоит отметить, что оригинальная графическая карта для ноутбука RTX 3050 также поставляется либо с 4 ГБ памяти на 128-битном интерфейсе, либо с 6 ГБ на 96-битном интерфейсе, поэтому Nvidia может пойти по любому пути в плане характеристик RTX 3050A.

Пока не ясно, выведет ли Nvidia этот графический ускоритель на рынок, но добавление новых моделей на столь позднем этапе их существования не является чем-то неслыханным. Например, видеокарта Nvidia GTX 1630 начального уровня вышла в конце 2022 года, спустя два года после начала поставок моделей серии RTX 30 и более чем через три года после выпуска GTX 1650 с использованием того же кристалла TU117. Известно точно, что, как правило, Nvidia имеет привычку использовать схожие названия для моделей с одинаковым уровнем производительности (обычно в пределах примерно 5%), поэтому графическая карта для ноутбука RTX 3050A, если он в какой-то момент появится в системах, скорее всего, будет чуть быстрее оригинала, возможно в пределах погрешности измерений.

Что бы ни было отключено в графическом процессоре AD106, он использует превосходный техпроцесс 4N TSMC, а не Samsung 8N в линейке Ampere, с почти удвоенной энергоэффективностью. Это означает, что RTX 3050А может улучшить срок службы батареи, если ничто иное не будет затронуто. Только за одно это можно будет выразить благодарность Nvidia.