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Смартфон Xiaomi 14T Pro появился на Geekbench
Тестовая платформа подтверждает наличие в смартфоне процессора Dimensity 9300+ и схожесть с Redmi K70 Ultra

 Серия смартфонов Xiaomi 13T еще не получила своего преемника, но, учитывая сроки выпуска, новые телефоны, возможно, уже находятся на пути к релизу. Хотя компания не поделилась никакой информацией о предстоящей серии Xiaomi 14T, вариант Pro уже появился на Geekbench.

 Хотя в базе данных эталонного инструмента тестирования указан только номер модели телефона, индонезийская сертификация ранее подтвердила, что номер модели связан с будущей серией Xiaomi 14T.

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 Согласно тесту, Xiaomi 14T Pro будет оснащен флагманской однокристальной системой Dimensity 9300+, которую MediaTek представила в мае этого года. По сути, это слегка модернизированная версия Dimensity 9300. Что касается цифр, то они взяты из Geekbench 4.4, поэтому результаты одноядерных и многоядерных вычислений несопоставимы с результатами тестов более новой версии Geekbench 6.

 Стоит отметить, что недавно выпущенный Redmi K70 Ultra также оснащен процессором Dimensity 9300+. Однако в настоящее время он предназначен исключительно для китайского рынка, и Xiaomi 14T Pro может стать глобальной версией того же телефона. Даже если компания решит провести ребрендинг Redmi K70 Ultra, то Xiaomi 14T Pro, скорее всего, увидит некоторые изменения, связанные с камерой, поскольку ожидается, что предстоящая серия будет разработана совместно с Leica.

 Кроме того, недавняя утечка намекнула на то, что конфигурация камеры Xiaomi 14T Pro будет отличаться от конфигурации камеры Redmi K70 Ultra. Утверждалось, что на задней панели будет основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная на 13 МП и телеобъектив на 50 МП. Для сравнения можно отметить, что Redmi K70 Ultra имеет основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольную на 8 МП и макрокамеру на 2 МП.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #redmi k70 ultra #dimensity 9300+ #xiaomi 14t #xiaomi 14t pro
Источник: notebookcheck.net
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Xiaomi 14T Pro протестировали в Geekbench на процессоре Dimensity 9300+
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