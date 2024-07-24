Стоимость смартфона на европейском рынке составит 1300 евро

Компания Xiaomi официально подтвердила глобальный запуск своего первого складного телефона Mix Flip. После первоначального выпуска только в Китае пять рынков Центральной и Восточной Европы первыми получат возможность получить устройство по конкурентоспособной цене в 1300 евро (1411 долларов США).

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Ожидается, что глобальная модель Xiaomi Mix Flip будет похожа по характеристикам китайской версии. Скорее всего, смартфон будет оснащен 6,86-дюймовым складным внутренним OLED-дисплеем TCL C8+ с разрешением FullHD+ (2912 x 1224 пикселей), частотой обновления 120 Гц, технологией LTPO и максимальной яркостью 3000 нит, а также затемнением с ШИМ-управлением частотой 2160 Гц. Внешний дисплей будет представлять собой 4,01-дюймовый OLED-экран TCL C8+ с разрешением 1392 x 1208 пикселей, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2500 нит, ШИМ-регулированием с частотой 2160 Гц и защитой Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Xiaomi Mix Flip оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5x и быстрым хранилищем UFS 4.0. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4780 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 67 Вт и работает на ОС Android 14 с оболочкой HyperOS 1.0.

Для фотосъемки смартфон получил 32-мегапиксельную фронтальную камеру и задний модуль из 50-мегапиксельной основной камеры с OIS и 50-мегапиксельного телеобъектива с датчиком OV60A4 с 2-кратным зумом и поддержкой OIS. Дополнительные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, систему жидкостного охлаждения с площадью охлаждения 3500 мм², два динамика, а также усовершенствованные чипы управления аккумулятором и улучшения сигнала.