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Xiaomi Mix Flip выходит на глобальный рынок
Стоимость смартфона на европейском рынке составит 1300 евро

 Компания Xiaomi официально подтвердила глобальный запуск своего первого складного телефона Mix Flip. После первоначального выпуска только в Китае пять рынков Центральной и Восточной Европы первыми получат возможность получить устройство по конкурентоспособной цене в 1300 евро (1411 долларов США).

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 Ожидается, что глобальная модель Xiaomi Mix Flip будет похожа по характеристикам китайской версии. Скорее всего, смартфон будет оснащен 6,86-дюймовым складным внутренним OLED-дисплеем TCL C8+ с разрешением FullHD+ (2912 x 1224 пикселей), частотой обновления 120 Гц, технологией LTPO и максимальной яркостью 3000 нит, а также затемнением с ШИМ-управлением частотой 2160 Гц. Внешний дисплей будет представлять собой 4,01-дюймовый OLED-экран TCL C8+ с разрешением 1392 x 1208 пикселей, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2500 нит, ШИМ-регулированием с частотой 2160 Гц и защитой Xiaomi Dragon Crystal Glass.

 Xiaomi Mix Flip оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5x и быстрым хранилищем UFS 4.0. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4780 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 67 Вт и работает на ОС Android 14 с оболочкой HyperOS 1.0.

 Для фотосъемки смартфон получил 32-мегапиксельную фронтальную камеру и задний модуль из 50-мегапиксельной основной камеры с OIS и 50-мегапиксельного телеобъектива с датчиком OV60A4 с 2-кратным зумом и поддержкой OIS. Дополнительные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, систему жидкостного охлаждения с площадью охлаждения 3500 мм², два динамика, а также усовершенствованные чипы управления аккумулятором и улучшения сигнала.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi mix flip #mix flip
Источник: gizmochina.com
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