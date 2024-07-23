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Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
Новый GPU, как и прежде, должен соответствовать экспортным правилам США продаваемых в Китае графических процессоров для ИИ.

 Nvidia готовится выпустить еще одну модель графического процессора, ориентированного на Китай и призванного соответствовать экспортным правилам США. Источники Reuters сообщают, что грядущий графический процессор Nvidia будет ответвлением Blackwell B200, самого быстрого графического процессора Nvidia на сегодняшний день. Ожидается, что графический процессор будет выпущен в следующем году, но технические характеристики остаются под вопросом.

 Новый чип, получивший предварительное название B20, будет продаваться по всему Китаю компанией Inspur, одним из основных партнеров Nvidia в регионе. Сообщается, что B20 официально дебютирует во втором квартале 2025 года.

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 Спецификации графического процессора Blackwell на данный момент совершенно неизвестны, хотя есть большая вероятность, что B20 будет моделью начального уровня, что резко контрастирует с B200 с его ведущей в отрасли производительностью искусственного интеллекта. В США действуют строгие правила производительности для экспорта графических процессоров в Китай, в которых используется показатель, получивший название «Общая вычислительная мощность» (TPP), учитывающий количество терафлопс и точность вычислительных возможностей графического процессора.

 Текущий лимит установлен на уровне 4800 TPP. Чтобы показать насколько это мало, можно упомянуть процессоры Hopper H100 и H200, которые значительно превышают эту отметку и имеют производительность 16000 TPP для обоих графических процессорах. Даже RTX 4090 превосходит этот предел с производительностью вычислений FP8 660,6 терафлопс. Самым мощным графическим ускорителем Nvidia для настольных ПК, который не выходит за пределы 4800 TPP является RTX 4090D, созданный специально для соблюдения экспортных ограничений.

 Blackwell значительно поднимает планку вычислительной производительности. Система с двумя кристаллами потенциально обеспечивает производительность около 4500 терафлопс вычислений FP8. Это в 7,5 раз превышает допустимый предел. Даже меньший B100 обеспечит производительность 28 000 TPP.

 B20 также сталкивается с дополнительными ограничениями, поскольку в США также применяется ограничение плотности производительности (PD), специально предназначенное для графических процессоров центров обработки данных. Показатель получается путем разделения TPP на размер кристалла, чтобы получить показатель PD. Все, что выше 6.0 имеет ограничение. Используя этот показатель, каждый графический процессор серии RTX 40 будет ограничен для использования в центрах обработки данных, и Blackwell должна улучшить плотность и производительность. Таким образом, Nvidia придется серьезно снизить производительность B20 и/или использовать кристалл пропорционально большего размера, чтобы соответствовать правилам.

 Можно ожидать, что B20 станет преемником графических процессоров ИИ начального уровня Nvidia A30 и H20. Например, H20 предлагает всего 296 терафлопс при FP16 по сравнению с 1979 терафлопс у H100/H200. Значение TPP равно 2368, а рейтинг PD составляет всего 2,9. В свою очередь A30 имеет рейтинг TPP 2640 и показатель PD 3,2.

#nvidia #rtx 4090 #blackwell #hopper #rtx 4090d #b200 #blackwell b200 #hopper h200
Источник: tomshardware.com
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