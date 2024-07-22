Предполагается, что производительность RT на новых видеокартах с архитектурой RDNA 4 вырастит на 100 процентов

С мая нам уже известно, что AMD существенно модернизирует свою графическую архитектуру RDNA 4 следующего поколения для повышения производительности трассировки лучей. С тех пор у нас было некоторое представление о том, что компания работает над тем, чтобы реализовать большую часть рабочего процесса трассировки лучей с помощью выделенной фиксированной функции аппаратного обеспечения, что еще больше облегчает работу шейдерного движка. Kepler_L2, надежный источник информации, известный утечками о графических процессорах, проливает свет на некоторые из многих новых аппаратных функций, которые AMD представит с RDNA 4 для лучшего ускорения трассировки лучей, что должно снизить нагрузку и увеличить производительность ее графических процессоров при включенной трассировке лучей. Kepler_L2 считает, что эти аппаратные функции также должны быть реализованы в графическом процессоре будущей Sony PlayStation 5 Pro.

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Начать стоит с того, что ускоритель трассировки лучей у RDNA 4 представляет новый механизм Double Ray Tracing Intersect Engine, который должен означать как минимум 100-процентное увеличение производительности пересечения лучей по сравнению с RDNA 3. Это, в свою очередь, обеспечивает 50-процентное увеличение производительности по сравнению с архитектурой RDNA 2. Новый способ преобразования RT должен улучшить способ обработки геометрии лучевыми ускорителями. Некоторые из других функций, которые довольно сложно описать, включают 64-байтовый узел RT, оптимизацию трех пар трассировки лучей, флаги изменения, улучшенный объем BVH и поддержка RT для ориентированной ограничивающей рамки и пересечения узлов экземпляра. Ожидается, что AMD представит игровые графические процессоры серии Radeon RX на базе RDNA 4 в начале 2025 года.