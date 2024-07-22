Процессор показал неплохие результаты и максимальную тактовую частоту 5.35 ГГц

Предстоящие мобильные процессоры AMD Strix Halo, имеющие до 16 процессорных ядер на архитектуре Zen 5 и мощную встроенную графику с 40 вычислительными блоками, начинают появляться в базах данных онлайн-тестов. Их технические характеристики были уже довольно неплохо рассмотрены в профильных ресурсах. Особенное внимание уделяется флагманским процессорам грядущей линейки. Старшая модель является мощным мобильным процессором, призванным конкурировать с процессорами, подобными Apple M3 Pro и M3 Max. Как и будущий процессор для настольных ПК Granite Ridge и мобильный процессор Fire Range, Strix Halo имеет до 16 полноразмерных ядер Zen 5, поскольку использует до двух таких же CCD-матриц Eldora, что и они, но подключен к большому кристаллу ввода-вывода, содержащему увеличенный iGPU и NPU, помимо контроллеров памяти. iGPU имеет 40 вычислительных блоков, включающих 2560 потоковых процессоров, и основан на графической архитектуре RDNA 3.5, тогда как NPU представляет собой тот же блок класса 50 TOPS, перенесенный из Strix Point.

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В сети был замечен прототип ноутбука HP с процессором Strix Halo, использующим один 8-ядерный CCD на базе Zen 5. Этот чип имеет восемь полноразмерных ядер Zen 5 с общим кэшем L3 объемом 32 МБ. iGPU на кристалле ввода-вывода имеет собственную память Infinity Cache объемом 32 МБ, которая улучшает передачу данных. Ранее не было известно об интерфейсе памяти Strix Halo. Оказывается, чип оснащен исключительно 256-битным интерфейсом памяти LPDDR5X, что вдвое превышает ширину шины Strix Point. По сути, это своего рода четырехканальный интерфейс памяти DDR5, и AMD использует стандарт скорости памяти не ниже LPDDR5X-8000. С точки зрения системы, это будет просто пара чипов LPDDR5X или пара модулей LPCAMM 2. Что касается тестов, то они показывают оценку однопоточного режима от 2099 до 2177 баллов и многопоточную оценку от 5477 до 13993 баллов. Ноутбук тестировался с неизвестной версией и дистрибутивом Linux. Ядра ЦП во время теста достигали тактовой частоты 5,35 ГГц.