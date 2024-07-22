Судя по всему в текущем году пользователи не получат ни одной видеокарты нового поколения ни от одного из производителей

Похоже, что 2024 год станет вторым годом подряд без выпуска нового поколения графических процессоров от NVIDIA или AMD. Известный инсайдер под ником Kopite7kimi, имеющий отличный послужной список правдоподобных утечек об аппаратных средствах NVIDIA, сообщает, что следующее поколение потребительских видеокарт GeForce RTX 50 Blackwell не дебютирует до Международной выставки CES 2025 года, стартующей в начале января 2025 года. Ранее ожидалось, что компания выпустит как минимум две свои премиальные модели — RTX 5090 и RTX 5080 ближе к концу 2024 года, а с 2025 года расширит ассортимент моделями более низкого класса. Никакого объяснения этой задержке нет. Как и все остальные, NVIDIA могла бы зарезервировать за собой определенную часть мощностей TSMC по выпуску 3-нм пластин для своих высокопроизводительных ИИ процессоров Blackwell. Сейчас компания получает в пять раз больше дохода от продажи графических процессоров для искусственного интеллекта, чем от игровых графических ускорителей, поэтому такое развитие событий должно стать небольшим сюрпризом.

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Ситуация ничем не отличается от конкурентов NVIDIA в этой области, компаний AMD и Intel. Ожидается, что графическая архитектура AMD RDNA 4 и основанные на ней графические процессоры серии Radeon RX появятся не раньше 2025 года. AMD делает несколько архитектурных обновлений с помощью RDNA 4, особенно в части повышения производительности трассировки лучей. Ожидается, что компания будет производить эти графические процессоры на новом технологическом процессе. Между тем, игровые графические процессоры Intel Arc на базе графической архитектуры Xe2 Battlemage, как ожидается, также появятся в 2025 году, хотя, по слухам, эти чипы будут основаны на более зрелом 4-нм техпроцессе.