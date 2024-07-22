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Snapdragon X уже входит в 6,5% систем протестированных в Geekbench
Результат довольно впечатляет, учитывая, что платформа дебютировала всего месяц назад.

 Выход Qualcomm на рынок ноутбуков на платформе Windows on Arm (WoA) с серией Snapdragon X привлек значительное внимание энтузиастов с момента ее запуска 18 июня.

 Данные платформы тестирования производительности Geekbench показывают, что за последний месяц по всему миру было проведено более 81000 тестов, из которых 6,5% приходится на устройства Snapdragon X. Хотя этот показатель уступает таким признанным игрокам, как Intel и AMD, для новичка это достойный результат.

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 Отличительной особенностью Snapdragon X является его энергоэффективность, которую активно продвигают как Microsoft, так и крупные производители ПК. Тесты производительности неизменно показывают, что ноутбуки на базе Snapdragon X работают без подзарядки более 15 часов, что впечатляет.

 Кроме того, ноутбуки на базе Snapdragon X являются первыми устройствами, сертифицированными для повышения производительности Microsoft Copilot+, который потенциально предлагает улучшенные функции рабочего процесса. Однако запуск Snapdragon X не обошёлся без проблем. Долгожданная функция Windows Recall была отменена еще до выпуска из соображений конфиденциальности и безопасности.

 Ноутбуки на процессорах Snapdragon X Elite также столкнулись с проблемами совместимости с приложениями из-за использования архитектуры ARM, а производительность встроенной графики отстает от предложений Intel Arc. Поддержка разработчиками программного обеспечения обработки искусственного интеллекта процессором на устройстве также остается в зачаточном состоянии, что ограничивает возможности искусственного интеллекта чипов Snapdragon X.

 Несмотря на эти проблемы, появление Snapdragon X представляет собой позитивное событие для потребителей. Подобно тому, как чипы Apple серии M произвели революцию на рынке ноутбуков, Snapdragon X подталкивает таких известных игроков, как Intel и AMD, к инновациям и выпуску более мощных ноутбуков.

 Хотя Snapdragon X в настоящее время не отвечает потребностям опытных пользователей, по-прежнему остается надежда, что Qualcomm продолжит совершенствоваться. Если платформа сможет решить существующие проблемы, будущее процессоров для ноутбуков может значительно измениться.

#microsoft #ноутбуки #qualcomm #snapdragon x elite #snapdragon x #copilot+ #snapdragon x plus
Источник: gizmochina.com
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Nvidia&Intel Hater
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а в реале тут так у 6600 или снова по заветам -частота пониже у карты ??
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08:52
Потому что ссышь, а фпс там мало того что тот же что и тут у 6600, так ещё и запись велась, так что получается даже больше, и я могу включить ДЛСС, а ты только дерьмо апскейлеры
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
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у тебя вантуз который ничего не может,смирись уже .ты обоссанец с обсосной картой.ее ток в помойку.такое играть как ты -монитор в говне весь.лучше не играть
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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