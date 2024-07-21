Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Раскрыты характеристики, цена и сроки запуска iPhone SE 4
Новый бюджетный iPhone получит процессор Apple A18 Bionic, увеличенный дисплей и одну камеру сзади

 Бюджетная линейка iPhone SE от Apple всегда привлекала пользователей. Она предлагает мощные внутренние компоненты в знакомом, хоть и устаревшем дизайне. Утечки вокруг предстоящего iPhone SE 4 были довольно запутанными, с противоречивыми сообщениями о его дизайне и камерах.

 Ранее на этой неделе появилась утечка информации о том, что телефон позаимствует дизайн iPhone 16 и получит двойную заднюю камеру. Это противоречило предыдущим сообщениям и просочившимся изображениям САПР, которые указывали на единственную заднюю камеру.

реклама

 Теперь новая утечка от авторитетного источника Ice Universe проливает некоторый свет на возможные характеристики iPhone SE 4, по-видимому, развенчивая слухи о двойной камере.

 По данным Ice Universe, iPhone SE 4 будет оснащен одной задней камерой разрешением 48 мегапикселей. Говорят, что размер экрана составляет 6,06 дюйма, это существенное улучшение по сравнению с 4,7-дюймовым дисплеем в текущей модели iPhone SE 3. Но он все еще может иметь частоту обновления 60 Гц, что будет выглядеть устаревшим, поскольку даже телефоны на Android среднего класса предлагают более современные дисплеи с частотой 90 Гц или 120 Гц.

 Предположительно, в основе устройства будет новейший чип Apple A18 Bionic. В утечке также упоминается 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и неуказанный модем производства Apple или Qualcomm.

 Несколько деталей дизайна, о которых рассказал инсайдер, включают алюминиевую боковую раму. Это согласуется с предыдущими отчетами, в которых говорилось, что телефон откажется от культовой кнопки «Домой» и массивных рамок старых моделей SE, выбрав дизайн, более близкий к текущей линейке iPhone. Также упоминается функция Face ID, которая заменит Touch ID на предшественниках.

 Наконец, утечка предполагает порт USB-C, что является долгожданным изменением, учитывая использование текущего разъема Lightning. По цене iPhone SE 4, как ожидается, будет находиться в интервале от 499 до 549 долларов. Что касается даты выхода, то, по слухам, запуск состоится в период между мартом и маем следующего года.

#смартфоны #apple #iphone #iphone se 4 #смартфоны apple #iphone se 3 #apple a18 bionic
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
6
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
2
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
2
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
29
РИА Новости: Военным инженерам РФ попал в руки дрон-дальнолет ВСУ с реактивным двигателем
+
Компания Cellebrite не может разблокировать ни один iPhone, работающий под управлением iOS 17.4
2
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Суперкар Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid
1
Reutres: США и Япония не могут нарастить производство ракет для Patriot из-за дефицита комплектующих
1
Marvel Studios за неделю до премьеры выпустила финальный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»
+
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
5
Bloomberg: В США хотят развернуть новые системы РЭБ для подавления спутников России и Китая
4
Проблемы с процессорами Intel нового поколения добрались и до ноутбуков
2
В магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игр номиналом 45 долларов
1
Watercool представила новую линейку систем водяного охлаждения
+
Учёные обнаружили ещё один редкий объект во вселенной – черную дыру средней массы
+
Сотрудник Bethesda публиковал на Pinterest изображения, намекающие на сеттинг The Elder Scrolls VI
1
Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+

Популярные статьи

Windows XP в 2024 году - Часть 2
18
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
32
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
307
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
4
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
5
Акценты НАТО сместились - теперь главная угроза альянса - Китай
+
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
4
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
17:40
Лови.Не сравнить с твоим говном.Ultra качество xess .все настройки максимальные
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
17:29
там скрины были и с 6600 и с 4060 -я там спец перемешал тогда.ты нихрена не смог отличить xess от dlss.сейчас игру скачаю ибо дерьмо давно это удалил (как и видео) и сделаю скрин
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Богдан Седых
17:28
Когда принимали на вооружение промежуточный патрон настолько массового распространения бронежилетов не было, тем более настолько высокого класса бронезащиты за такие маленькие деньги. Поэтому переход ...
Страны НАТО изучают целесообразность перехода на калибр 6,8 х 51 мм вслед за армией США
FelsheR-BANz
17:24
Высер какой жолто-блакитний - даже АИ100 в Новоисибирске 74 рубля не стоит. Цены конечно меняются, но если перед сво 95й по 50 был, сейчас по 55. Зачем врать людям которые живут в РФ и его постоянно ...
Цены на бензин АИ-95 в России снова бьют рекорды
Exolon
17:19
Aorus говно и кидалы по гарантии. Самый уродский сервис Гигабайт. Обходите эту парашу стороной
Gigabyte выпустила монитор AORUS FO32U с 31,5-дюймовым QD-OLED-дисплеем Samsung
HREN
17:15
Вообще, это событие. Лет 20 не было новинок. Мора-3 в размере 420 и 360 не в счет. А здесь россыпь - хочешь половинка на 2 вентиля, на 4 и на 9 (это серверный тип для рабочих машин). Толщина больше 75...
Watercool представила новые радиаторы MO-RA IV с 9 вентиляторами и 120 трубками
Dusty Soldier
17:13
Сговор. Если техпроцесс уменьшается, а энергопотребление увеличивается, то всё идёт по пути экстенсификации. Придумать что то новое уже не в силах.
Seasonic раскрыла мощность видеокарт серии GeForce RTX 50
Clamwult
17:12
Ну я вот скрин у себя в видео сделал, по моему почётче чем у тебя, я думаю ты даже в игре такой скрин сделать не сможешь
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Дмитрий
17:11
Ребят, про Hellblade 2 это стёб такой или у автора статьи проблемы с головой? Комфортные для игры 20фпс? Что на 7 ФПС выше минимума?
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
FelsheR-BANz
17:11
Квадратный шлемафон в комплекте не идет?
Новый электромопед P1 выглядит как миниатюрный Cybertruck и имеет запас хода 96 км
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем