Новый бюджетный iPhone получит процессор Apple A18 Bionic, увеличенный дисплей и одну камеру сзади

Бюджетная линейка iPhone SE от Apple всегда привлекала пользователей. Она предлагает мощные внутренние компоненты в знакомом, хоть и устаревшем дизайне. Утечки вокруг предстоящего iPhone SE 4 были довольно запутанными, с противоречивыми сообщениями о его дизайне и камерах.

Ранее на этой неделе появилась утечка информации о том, что телефон позаимствует дизайн iPhone 16 и получит двойную заднюю камеру. Это противоречило предыдущим сообщениям и просочившимся изображениям САПР, которые указывали на единственную заднюю камеру.

реклама

Теперь новая утечка от авторитетного источника Ice Universe проливает некоторый свет на возможные характеристики iPhone SE 4, по-видимому, развенчивая слухи о двойной камере.

По данным Ice Universe, iPhone SE 4 будет оснащен одной задней камерой разрешением 48 мегапикселей. Говорят, что размер экрана составляет 6,06 дюйма, это существенное улучшение по сравнению с 4,7-дюймовым дисплеем в текущей модели iPhone SE 3. Но он все еще может иметь частоту обновления 60 Гц, что будет выглядеть устаревшим, поскольку даже телефоны на Android среднего класса предлагают более современные дисплеи с частотой 90 Гц или 120 Гц.

Предположительно, в основе устройства будет новейший чип Apple A18 Bionic. В утечке также упоминается 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и неуказанный модем производства Apple или Qualcomm.

Несколько деталей дизайна, о которых рассказал инсайдер, включают алюминиевую боковую раму. Это согласуется с предыдущими отчетами, в которых говорилось, что телефон откажется от культовой кнопки «Домой» и массивных рамок старых моделей SE, выбрав дизайн, более близкий к текущей линейке iPhone. Также упоминается функция Face ID, которая заменит Touch ID на предшественниках.

Наконец, утечка предполагает порт USB-C, что является долгожданным изменением, учитывая использование текущего разъема Lightning. По цене iPhone SE 4, как ожидается, будет находиться в интервале от 499 до 549 долларов. Что касается даты выхода, то, по слухам, запуск состоится в период между мартом и маем следующего года.