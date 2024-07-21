Похоже, что пользователям пора смириться с невозможностью апгрейда новых и последующих поколений ноутбуков

Портал Notebookcheck опубликовал интересную редакционную статью о функции ноутбука, которая почти полностью исчезла с рынка, а именно возможности обновления процессора. Десять лет назад обновление процессоров ноутбуков было обычным делом. Однако при современном дизайне модернизация процессоров практически невозможна в домашних условиях.

В редакционной статье подчеркивается, что последний бастион заменяемых процессоров в ноутбуках пал. Только одна компания, Eurocom, продолжала предлагать варианты процессоров с разъемами и обновления графических процессоров MXM. MXM — это отраслевой стандарт, который позволяет пользователям самостоятельно заменять видеокарты при условии, что новая карта имеет тот же TGP и совместима с ноутбуком. В какой-то момент Eurocom даже предлагал обновления для ноутбуков сторонних производителей.

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Последний ноутбук с процессором, оснащенным разъемом, имел чипсет Intel H670, поддерживающий процессоры Core i9-12900K. С тех пор компания перешла на чипы Intel в корпусе BGA, соответствующие вариантам Intel для настольных ПК, что сделало разработку материнских плат с процессорами с разъемами экономически неэффективной. Эти процессоры являются частью серии Core HX, которая, по-видимому, положила конец усилиям по созданию мобильных процессоров с разъемами серий Core 13-го и 14-го поколения.

В настоящее время все мобильные компьютеры оснащены новыми HX-вариантами чипов. Графических процессоров RTX 40 MXM также нет в природе, поскольку последним вариантом была серия RTX 30. Эти новые портативные системы теперь поставляются с припаянными процессорами и графическими ускорителями.

Хотя графические процессоры MXM не совсем умерли. Сейчас MXM доступна в серии Intel Arc Alchemist, но они в основном используются в промышленных и встраиваемых системах, а не в игровых ноутбуках. Есть также несколько редких моделей RTX 40 бюджетного класса в форм-факторе MXM, но они тоже не для ноутбуков, а для систем AIO.

Стоит напомнить, что Eurocom также предложила ноутбук на базе сокета AM4 с поддержкой процессоров до Ryzen 9 5900X или 3950X. Однако обновления AM5 не было, и AMD аналогичным образом перешла на HX-варианты своих процессоров, оптимизированных для ноутбуков.

По состоянию на 2024 год альтернативы включают модульные конструкции, такие как Framework-ноутбуки, но эти варианты ограничены и несовместимы с разными поставщиками. В конечном счете, учитывая, что Eurocom не выпустила новый вариант ноутбуков с разъемом, то это действительно может стать концом таких мобильных устройств.