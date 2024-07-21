Новинка является более дешевым вариантом уже выпускающегося монитора AORUS FO32U2 с немного пониженными характеристиками

Компания Gigabyte расширяет свою линейку мониторов AORUS FO новый моделью AORUS FO32U. Этот монитор позиционирует себя как более доступный вариант по сравнению с анонсированным ранее AORUS FO32U2, сохранив при этом качественный 31,5-дюймовый QD-OLED-дисплей Samsung.

Ключевые различия между двумя мониторами заключаются в частоте обновления, сертификации дисплея и наличии RGB-подсветки. AORUS FO32U имеет частоту обновления 165 Гц по сравнению с 240 Гц у FO32U2. Он также имеет сертификат ClearMR 9000 вместо более высокого класса ClearMR 13000 и лишен системы освещения RGB Fusion 2.0, которая есть у его более дорогого брата.

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Несмотря на эти различия, AORUS FO32U имеет большинство впечатляющих характеристик FO32U2. Новинка может похвастаться четким разрешением 3840 x 2160 пикселей (UHD), невероятно быстрым временем отклика от серого до серого (0,03 мс (GTG)) и широкой цветовой гаммой, охватывающей 99% цветового пространства DCI-P3. Кроме того, монитор обеспечивает типичную яркость 250 кд/м² и пиковую яркость 1000 нит, обеспечивая яркое и четкое визуальное восприятие изображения.

Что касается возможностей подключения, то AORUS FO32U предлагает тот же набор возможностей, что и FO32U2. Сюда входят 2 порта HDMI 2.1, 1 порт DisplayPort 1.4 и универсальный порт USB-C с режимом DP и мощностью 18 Вт. Три порта USB 3.2- Type A обеспечивают дополнительное подключение периферийных устройств, а 3,5 мм разъем для наушников и разъем для микрофона дополняют картину. Монитор также оснащен встроенными динамиками мощностью 5 Вт и функцией KVM, позволяющей легко переключаться между несколькими устройствами, подключенными к монитору.

Хотя подробности о ценах и доступности AORUS FO32U еще не раскрыты, он представляет собой интересный вариант для тех, кто ищет высококачественный игровой монитор с QD-OLED панелью по потенциально более привлекательной цене.