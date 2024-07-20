Компания ASUS раскрыла особенности одной из своих материнских плат 800-й серии

На выставке Computex компания AMD неожиданно позволила всем производителям материнских плат представить свои материнские платы 800-й серии. Многие производители были явно не готовы к этой ранней демонстрации, в результате чего было выпущено меньше моделей X870/E по сравнению с платами Intel следующего поколения с разъемами LGA-1851.

В настоящее время ожидается, что AMD выпустит свою серию процессоров Ryzen 9000 31 июля, но первоначальная линейка Zen5 должна будет использовать существующие пматеринские латы 600-й серии. AMD публично не подтвердила дату выпуска плат 800-й серии, но есть независимые источники, утверждающие, что такие компании, как MSI, планируют презентацию на середину сентября.

реклама

Тем временем AMD выпускает новые обновления прошивки AGESA для существующих плат, которые также будут доступны для серии 800. Участник форумов HardwareLuxx, создавший популярную ветку, посвященную обновлениям AGESA, представил обзор функций, которые будут поддерживать будущие материнские платы, такие как ASUS ROG Strix X870E-E Gaming, чего нет у нынешних материнских плат. В число этих функций входят:

• Динамический стабилизатор CO при тяжелых нагрузках, который позволяет переключаться в режим PBO из режима OC в периоды очень высокой нагрузки;

• Все значения Core Safe CO для переключения описываются следующим образом: «Установите подходящее резервное значение оптимизатора кривой для периодов очень тяжелой нагрузки».

Это также показывает, что ASUS увеличит количество точек регулировки вентилятора до 8 по сравнению с 4 на предыдущей материнской плате с чипсетом X670E-E.

Эти функции, конечно же, дополняют новую память DDR5 OC и Curve Shaper, которые также появятся в 600-й серии. Стоит отметить, что ASUS пока не раскрыла конкретный дизайн описываемой материнской платы.