Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Micron выпустила самый быстрый SSD-накопитель формата 2230
Новинка обещает скорость последовательного чтения 7100 МБ/с и записи 6000 МБ/с

 Новейшее предложение Micron предназначено для игровых портативных компьютеров, мини-ПК и ультрапортативных компьютеров. Компания только что выпустила твердотельный накопитель Crucial P310 2230 Gen4 NVMe и сделала несколько смелых заявлений о его скорости и емкости в маленьком компактном корпусе M.2.

реклама

 P310 обладает компактным форм-фактором M.2 2230, но абсолютно не жертвует производительностью. Micron заявляет, что это самый быстрый потребительский накопитель формата 2230 Gen4 на рынке, способный обеспечить скорость последовательного чтения 7100 МБ/с и записи 6000 МБ/с.

 Накопитель P310 также обещает до 1 миллиона операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении. Эта производительность имеет решающее значение для быстрой загрузки игр и плавного игрового процесса, поэтому диск Micron должен позволить быстро загружать и выходить из приложений.

 Может возникнуть вопрос, действительно ли Micron может претендовать на звание самого быстрого благодаря последовательным скоростям P310. Выпущенный ранее диск IRDM предположительно имеет преимущество. Однако случайная производительность Crucial SSD может дать ему реальное преимущество в играх.

 Что касается портативных устройств, то этот SSD, кажется, создан специально для Steam Deck и ROG Ally. Максимальная емкость составляет 2 ТБ, что дает пользователю возможность установить огромную библиотеку игр на портативные компьютеры. Обновление хранилища на этих консолях, безусловно, представляет собой непростой процесс, но может оказаться полезным. SSD P310 также может стать отличным обновлением для мини-ПК и тонких ноутбуков, где ценен каждый миллиметр пространства.

 Накопитель P310 сочетает усовершенствованную технологию 3D NAND от Micron и контроллер, разработанный совместно с Phison, чтобы подчеркнуть энергоэффективность и скорость устройства. Компании тесно работали над настройкой и логикой для достижения идеального баланса времени автономной работы и пропускной способности для мобильных игр.

 Новое устройство Micron уже поступило в продажу с пятилетней гарантией. Версии емкостью 2 ТБ и 1 ТБ доступны по цене 214,99 и 114,99 долларов США соответственно на веб-сайте Crucial. Более крупная модель в форм-факторе 2280, оптимизированная для настольных игровых систем, также планируется к выпуску позднее в этом году.

#ssd #micron #crucial #ssd-накопители #ssd накопители
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
5
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
+
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
+
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
1
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
1
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
2
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
2
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
6
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
4
Fractal Design разрешила бесплатно распечатать свой корпус для ПК на 3D принтере
1
В сеть утекли изображения смартфонов Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL
+
Все телефоны и планшеты Samsung, выпущенные за последние 2-3 года, получат обновление One UI 6.1.1
+
Немецкая фирма Donauhstal передаст ВСУ выполненные из дерева ударно-разведывательные дроны MAUS
+
Страны НАТО изучают целесообразность перехода на калибр 6,8 х 51 мм вслед за армией США
3
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
60
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
100
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
64
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
39
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
3
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
70
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
30
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3

Сейчас обсуждают

Владислав Зимин
20:59
Нет новых технологий, плюс не известно сколько она майнила и на сколько хватит этих 12-15 тыс месяцев. Чип горячий, кранты могут придти через месяц активной игры. Б/у карты это лотерея, можно выиграть...
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
Александр Друзь
20:59
Может это Геннадий Анальный Луч?
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Nvidia&Intel Hater
20:58
Успешный.прям как шешун) Или он и есть под очередным ником
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Александр Друзь
20:56
Ты состоятельный Буратино, молодец )
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Александр Друзь
20:56
нет
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
григорий турлаев
20:54
Думается мне если будет вооруженный конфликт с Японией никто играться не будет.Ее никто не будет захватывать ее просто сожгут без всякого сожаления, потому как все страны помнят как она насрала во вре...
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
fynjy_2005
20:53
конечно-конечно, оот советуна, который "может себе позволить" купить дерьмокарту 4070ти только советы и мнения принимать)
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
fynjy_2005
20:52
Чел если ты можешь себе позволить купить дерьмо - я за тебя рад, но то что ты еб..н после этого. ничего не меняет, уж сорян)
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Добрый день
20:51
Она лучше 6700хт
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Добрый день
20:50
Меня твоё мнение не интересует.
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем