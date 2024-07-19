Новинка обещает скорость последовательного чтения 7100 МБ/с и записи 6000 МБ/с

Новейшее предложение Micron предназначено для игровых портативных компьютеров, мини-ПК и ультрапортативных компьютеров. Компания только что выпустила твердотельный накопитель Crucial P310 2230 Gen4 NVMe и сделала несколько смелых заявлений о его скорости и емкости в маленьком компактном корпусе M.2.

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P310 обладает компактным форм-фактором M.2 2230, но абсолютно не жертвует производительностью. Micron заявляет, что это самый быстрый потребительский накопитель формата 2230 Gen4 на рынке, способный обеспечить скорость последовательного чтения 7100 МБ/с и записи 6000 МБ/с.

Накопитель P310 также обещает до 1 миллиона операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении. Эта производительность имеет решающее значение для быстрой загрузки игр и плавного игрового процесса, поэтому диск Micron должен позволить быстро загружать и выходить из приложений.

Может возникнуть вопрос, действительно ли Micron может претендовать на звание самого быстрого благодаря последовательным скоростям P310. Выпущенный ранее диск IRDM предположительно имеет преимущество. Однако случайная производительность Crucial SSD может дать ему реальное преимущество в играх.

Что касается портативных устройств, то этот SSD, кажется, создан специально для Steam Deck и ROG Ally. Максимальная емкость составляет 2 ТБ, что дает пользователю возможность установить огромную библиотеку игр на портативные компьютеры. Обновление хранилища на этих консолях, безусловно, представляет собой непростой процесс, но может оказаться полезным. SSD P310 также может стать отличным обновлением для мини-ПК и тонких ноутбуков, где ценен каждый миллиметр пространства.

Накопитель P310 сочетает усовершенствованную технологию 3D NAND от Micron и контроллер, разработанный совместно с Phison, чтобы подчеркнуть энергоэффективность и скорость устройства. Компании тесно работали над настройкой и логикой для достижения идеального баланса времени автономной работы и пропускной способности для мобильных игр.

Новое устройство Micron уже поступило в продажу с пятилетней гарантией. Версии емкостью 2 ТБ и 1 ТБ доступны по цене 214,99 и 114,99 долларов США соответственно на веб-сайте Crucial. Более крупная модель в форм-факторе 2280, оптимизированная для настольных игровых систем, также планируется к выпуску позднее в этом году.