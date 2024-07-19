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В базе данных ЕЭК появились видеокарты ACER Radeon RX 7700, RX 7800 и RX 7900
Как известно, данные модели никогда ранее не упоминались компанией AMD.

 Компания ACER вышла на розничный рынок графических ускорителей совсем недавно, а запуск графических карт серии AMD Radeon RX 7000 был немного задержан, и компания выпустила такие модели, как Radeon RX 7900 GRE, намного позже конкурентов. Несмотря на это, производитель добился определенных успехов благодаря своим уникальным решениям в сфере систем охлаждения, таким как Predator Bifrost.

 Ходили слухи, что компания планировала представить специальную модель флагманской графической карты AMD Radeon RX 7900 XTX, но, судя по последней документации EEC, похоже, что ACER не будет ее выпускать. Интересно, что хотя в документации EEC упоминается несколько уже известных вариантов, в список включены некоторые модели, отличные от линейки XT, в семействе Radeon RX 7000, о которых сама AMD пока не говорила.

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 Это довольно удивительно, учитывая, что в списке EEC нет никакой ошибки, поскольку они просто перечисляют товарные знаки, которые подают компании, а список Acer либо указывает на то, что AMD может выпустить новые модели на архитектуре RDNA 3, либо компания планирует их на будущее. Как упоминалось ранее, в заявку EEC включены Radeon RX 7900, RX 7800 и RX 7700, все три официально не указаны компанией AMD. Известно, что компании часто указывают названия продуктов, которые могут быть выпущены, но не подтвержденные официально, так что это должно иметь место и в данном случае.

 Seasonic также перечислила одну из моделей, упомянутых в документации EEC — Radeon RX 7700, но производитель блоков питания также указал модели RX 7990 XTX, 7950 XTX, 7950 XTX и 7500 XT. Ни одна из этих карт официально не подтверждена, и пока никакие утечки не указывают на потенциальное обновление линейки RDNA 3 или запуск новой модели.

 Что ж, похоже, у AMD есть какие-то мысли, и Acer показала нам представление о своем последнем списке EEC. Учитывая, что архитектура RDNA 3 не так популярна, как предыдущие поколения, AMD, возможно, запланировала для потребителей новые варианты своих видеокарт, но, учитывая, что архитектура RDNA 4, как ожидается, дебютирует к началу 2025 года, это может быть неразумным шагом со стороны компании.

#amd #видеокарты #acer #видеокарты amd #radeon rx 7900 #radeon rx 7800 #rx 7700
Источник: wccftech.com
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