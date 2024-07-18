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NVIDIA полностью переходит на ядра GPU с открытым исходным кодом с помощью драйверов R560
NVIDIA объявила, что перейдет на модули ядра графического процессора с открытым исходным кодом для Linux, причем это изменение появится в ближайшем обновлении драйвера

 Более двух лет назад NVIDIA выпустила набор модулей ядра графического процессора для Linux с релизом драйвера серии R515 с открытым исходным кодом и двойной лицензией GPL и MIT. Первоначальный выпуск был ориентирован на графические процессоры для вычислительных центров обработки данных, а для игровых графических процессоров GeForce и рабочих станций находился в альфа-версии.

 В то время было объявлено, что в последующих версиях появится более надежная и полнофункциональная поддержка GeForce и Workstation Linux, а модули открытого ядра NVIDIA в конечном итоге вытеснят драйвер с закрытым исходным кодом.

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 Графические процессоры NVIDIA имеют общую архитектуру драйверов и набор возможностей. Один и тот же драйвер для настольного компьютера или ноутбука позволяет выполнять самые разнообразные рабочие нагрузки с использованием искусственного интеллекта в облаке. Для компании Nvidia такой подход остается крайне важным.

 Спустя два года Nvidia добились аналогичной или даже лучшей производительности приложений благодаря модулям ядра GPU с открытым исходным кодом и добавили существенные новые возможности:

 - Поддержка гетерогенного управления памятью (HMM);

 - Конфиденциальные вычисления;

 - Согласованные архитектуры памяти платформ Grace.

 Сейчас похоже в компании считают, что наступил тот момент, когда полный переход на модули ядра GPU с открытым исходным кодом является правильным шагом, и изменения вступят в силу уже со следующего выпуска драйвера R560.

 Стоит однако отметить, что не все графические процессоры совместимы с модулями ядра GPU с открытым исходным кодом.

 Для таких передовых платформ, как NVIDIA Grace Hopper или NVIDIA Blackwell, необходимо использовать модули ядра графического процессора с открытым исходным кодом. Проприетарные драйверы на этих платформах не поддерживаются. Для графических процессоров с архитектурами Turing, Ampere, Ada Lovelace или Hopper переход на модули ядра GPU с открытым исходным кодом возможен.

 Для старых графических процессоров с архитектурами Maxwell, Pascal или Volta модули ядра GPU с открытым исходным кодом несовместимы, и потребуется использовать проприетарный драйвер NVIDIA. При совместном использовании старых и новых графических процессоров в одной системе также придется использовать проприетарный драйвер.

 Этот шаг является попыткой продвигать среду Linux с открытым исходным кодом и составить конкуренцию AMD, которая имеет хорошо зарекомендовавшую себя клиентскую базу на Linux. Теперь, когда разработчик Nouveau присоединился к NVIDIA, похоже, что будущие архитектуры потенциально могут перейти на новые драйверы ядра с открытым исходным кодом.

 В блоге NVIDIA также упоминаются различные методы установки для перехода с проприетарного драйвера на драйвер с открытым исходным кодом, поэтому можно воспользоваться ими, как только появится обновление драйвера.

#nvidia #linux #драйверы #графические процессоры #графические процессоры nvidia #драйверы geforce #драйверы для видеокарт
Источник: wccftech.com
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