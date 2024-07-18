NVIDIA объявила, что перейдет на модули ядра графического процессора с открытым исходным кодом для Linux, причем это изменение появится в ближайшем обновлении драйвера

Более двух лет назад NVIDIA выпустила набор модулей ядра графического процессора для Linux с релизом драйвера серии R515 с открытым исходным кодом и двойной лицензией GPL и MIT. Первоначальный выпуск был ориентирован на графические процессоры для вычислительных центров обработки данных, а для игровых графических процессоров GeForce и рабочих станций находился в альфа-версии.

В то время было объявлено, что в последующих версиях появится более надежная и полнофункциональная поддержка GeForce и Workstation Linux, а модули открытого ядра NVIDIA в конечном итоге вытеснят драйвер с закрытым исходным кодом.

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Графические процессоры NVIDIA имеют общую архитектуру драйверов и набор возможностей. Один и тот же драйвер для настольного компьютера или ноутбука позволяет выполнять самые разнообразные рабочие нагрузки с использованием искусственного интеллекта в облаке. Для компании Nvidia такой подход остается крайне важным.

Спустя два года Nvidia добились аналогичной или даже лучшей производительности приложений благодаря модулям ядра GPU с открытым исходным кодом и добавили существенные новые возможности:

- Поддержка гетерогенного управления памятью (HMM);

- Конфиденциальные вычисления;

- Согласованные архитектуры памяти платформ Grace.

Сейчас похоже в компании считают, что наступил тот момент, когда полный переход на модули ядра GPU с открытым исходным кодом является правильным шагом, и изменения вступят в силу уже со следующего выпуска драйвера R560.

Стоит однако отметить, что не все графические процессоры совместимы с модулями ядра GPU с открытым исходным кодом.

Для таких передовых платформ, как NVIDIA Grace Hopper или NVIDIA Blackwell, необходимо использовать модули ядра графического процессора с открытым исходным кодом. Проприетарные драйверы на этих платформах не поддерживаются. Для графических процессоров с архитектурами Turing, Ampere, Ada Lovelace или Hopper переход на модули ядра GPU с открытым исходным кодом возможен.

Для старых графических процессоров с архитектурами Maxwell, Pascal или Volta модули ядра GPU с открытым исходным кодом несовместимы, и потребуется использовать проприетарный драйвер NVIDIA. При совместном использовании старых и новых графических процессоров в одной системе также придется использовать проприетарный драйвер.

Этот шаг является попыткой продвигать среду Linux с открытым исходным кодом и составить конкуренцию AMD, которая имеет хорошо зарекомендовавшую себя клиентскую базу на Linux. Теперь, когда разработчик Nouveau присоединился к NVIDIA, похоже, что будущие архитектуры потенциально могут перейти на новые драйверы ядра с открытым исходным кодом.

В блоге NVIDIA также упоминаются различные методы установки для перехода с проприетарного драйвера на драйвер с открытым исходным кодом, поэтому можно воспользоваться ими, как только появится обновление драйвера.