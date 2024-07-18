В настоящее время проходит тестирование системы под названием «checkpoint cumulative updates»

Microsoft представляет накопительные обновления Checkpoint для Windows 11, позиционируя их как более компактные, быстрые и стабильные, не требующие никаких действий со стороны пользователей.

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По сути, накопительные обновления контрольных точек допускают дополнительные различия, то есть они основываются на предыдущей контрольной точке, а не включают все изменения с момента исходного выпуска. Такой подход сэкономит время, пропускную способность и пространство на жестком диске для пользователей и организаций, заявляет Microsoft.

В течение жизненного цикла выпуска Windows этот процесс может включать несколько контрольных точек, при этом стек обслуживания объединяет все контрольные точки и загружает только недостающее содержимое. Другими словами, для большинства инструментов управления обновлениями изменения будут автоматически обрабатываться стеком обслуживания Windows.

Конечным результатом, по словам Microsoft, станет уменьшение количества загрузок на устройства Windows, более устойчивое перераспределение обновлений внутри организации и улучшение качества ежегодных обновлений функций. Но некоторые пользователи уже выражают обеспокоенность по поводу нового процесса, тем более что технология все еще новая и пока не получила широкого распространения.

Один из комментаторов отметил, что если возникает проблема с накопительным обновлением, это может помешать установке исправлений безопасности, поскольку все накопительное обновление невозможно установить.

Также администраторы, получающие обновления из каталога обновлений Microsoft, увидят изменения в представлении обновлений. Ежемесячные обновления могут содержать несколько файлов с пакетами обновлений, по одному для каждой контрольной точки плюс дополнительный файл с совокупными полезными данными из последней контрольной точки. Их необходимо будет установить последовательно, используя существующие инструменты развертывания.

Другое беспокойство вызывает то, что «checkpoint cumulative updates» добавит еще один уровень к и без того сложной системе обновлений. Например, вполне возможно, что новая система может усложнить процесс отката, если после применения обновления возникнут проблемы. И всегда существует вероятность конфликтов между различными обновлениями контрольных точек или с существующими конфигурациями системы.

Эти опасения были должным образом отмечены: похоже, что преимущества небольших и быстрых обновлений перевешивают потенциальные недостатки, тем более что целью Microsoft является сделать переход как можно более плавным.

Те, кто хочет попробовать эту новую функцию, могут присоединиться к каналу Insider Dev Channel и установить сборку Windows Insider Preview Build 26120.1252.