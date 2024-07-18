Ноутбуки с процессорами Ryzen AI 300 Strix Point и графикой серии Radeon 800M появятся на прилавках к концу месяца.

Согласно недавним описаниям продуктов Asus, будущий встроенный графический процессор AMD на архитектуре RDNA 3.5 обеспечит прирост производительности на 15% по сравнению с RDNA 3. Новые диаграммы, найденные порталом VideoCardz, показывают, что интегрированная графика Radeon 880M в мобильном APU Ryzen AI 9 365 на 15% опережает Radeon 780M в тесте 3D Mark Time Spy.

AMD до сих пор отказывалась сообщить о точном приросте производительности архитектуры RDNA 3.5 по сравнению с RDNA 3 при сравнении Radeon 880M с Radeon 780M предыдущего поколения. На мероприятии Tech Day AMD рассказала, что новая Radeon 890M может превзойти 780M на 19–32%. Оба iGPU работают с мощностью 15 Вт, это означает, что Radeon 890M превосходит Radeon 780M при одинаковом энергопотреблении.

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Последний список продуктов Asus наглядно демонстрирует прирост производительности от 12 CU Radeon 780M до 12 CU Radeon 880M. На инфографике ниже видно, что Radeon 880M превосходит Radeon 780M на 15% в тестах Time Spy, при этом мобильная RTX 3050 мощностью 40 Вт опережает Radeon 780M на 38%. Asus описывает iGPU как подходящий для игр MOBA и FPS. Другими словами, ускоритель достаточно хорош для киберспортивных игр с возможностью использования в играх AAA уровня с низкими или средними настройками в разрешении 1080p.

Конечно, как к заявлениям AMD о производительности, так и к цифрам Asus следует относиться с долей скептицизма.

Архитектура RDNA 3.5 используется во встроенной графике Radeon 890M и 880M, что представляет собой обновленное и постепенное улучшение по сравнению с RDNA 3. На Tech Day технический директор Mark Papermaster отметил, что партнерство компании с Samsung привело к улучшениям RDNA 3.5. Лицензирование AMD RDNA для Samsung научило компанию многому в оптимизации для сред с низким энергопотреблением, а изменения, внесенные в RDNA 3.5, дали двузначный прирост производительности на единицу затраченной энергии.

Изменения включают удвоение количества блоков выборки текстур для удвоения частоты дискретизации текстур, удвоение скорости интерполяции и сравнения пикселей, а также оптимизированную подсистему памяти. И, конечно же, более высокая тактовая частота на 100 МГц в серии Radeon 800M и переход на память LPDDR5X с DDR5 в большинстве ноутбуков также пригодятся для выжимания каждого дополнительного кадра из iGPU.

Ноутбуки с процессорами Ryzen AI 300 Strix Point и графикой серии Radeon 800M появятся на прилавках к концу месяца. Точная дата еще не названа, но AMD надеется объединить запуск мобильных устройств с выпуском процессоров Granite Ridge 31 июля.