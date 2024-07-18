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Radeon 880M на 15 % быстрее, чем Radeon 780M
Ноутбуки с процессорами Ryzen AI 300 Strix Point и графикой серии Radeon 800M появятся на прилавках к концу месяца.

 Согласно недавним описаниям продуктов Asus, будущий встроенный графический процессор AMD на архитектуре RDNA 3.5 обеспечит прирост производительности на 15% по сравнению с RDNA 3. Новые диаграммы, найденные порталом VideoCardz, показывают, что интегрированная графика Radeon 880M в мобильном APU Ryzen AI 9 365 на 15% опережает Radeon 780M в тесте 3D Mark Time Spy.

 AMD до сих пор отказывалась сообщить о точном приросте производительности архитектуры RDNA 3.5 по сравнению с RDNA 3 при сравнении Radeon 880M с Radeon 780M предыдущего поколения. На мероприятии Tech Day AMD рассказала, что новая Radeon 890M может превзойти 780M на 19–32%. Оба iGPU работают с мощностью 15 Вт, это означает, что Radeon 890M превосходит Radeon 780M при одинаковом энергопотреблении.

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 Последний список продуктов Asus наглядно демонстрирует прирост производительности от 12 CU Radeon 780M до 12 CU Radeon 880M. На инфографике ниже видно, что Radeon 880M превосходит Radeon 780M на 15% в тестах Time Spy, при этом мобильная RTX 3050 мощностью 40 Вт опережает Radeon 780M на 38%. Asus описывает iGPU как подходящий для игр MOBA и FPS. Другими словами, ускоритель достаточно хорош для киберспортивных игр с возможностью использования в играх AAA уровня с низкими или средними настройками в разрешении 1080p.

 Конечно, как к заявлениям AMD о производительности, так и к цифрам Asus следует относиться с долей скептицизма.

 Архитектура RDNA 3.5 используется во встроенной графике Radeon 890M и 880M, что представляет собой обновленное и постепенное улучшение по сравнению с RDNA 3. На Tech Day технический директор Mark Papermaster отметил, что партнерство компании с Samsung привело к улучшениям RDNA 3.5. Лицензирование AMD RDNA для Samsung научило компанию многому в оптимизации для сред с низким энергопотреблением, а изменения, внесенные в RDNA 3.5, дали двузначный прирост производительности на единицу затраченной энергии.

 Изменения включают удвоение количества блоков выборки текстур для удвоения частоты дискретизации текстур, удвоение скорости интерполяции и сравнения пикселей, а также оптимизированную подсистему памяти. И, конечно же, более высокая тактовая частота на 100 МГц в серии Radeon 800M и переход на память LPDDR5X с DDR5 в большинстве ноутбуков также пригодятся для выжимания каждого дополнительного кадра из iGPU.

 Ноутбуки с процессорами Ryzen AI 300 Strix Point и графикой серии Radeon 800M появятся на прилавках к концу месяца. Точная дата еще не названа, но AMD надеется объединить запуск мобильных устройств с выпуском процессоров Granite Ridge 31 июля.

#amd #видеокарты #asus #видеокарты amd #radeon 780m #strix point #strix point ryzen ai 300 #radeon 880m
Источник: tomshardware.com
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Asus говорит о приросте скорости графики Radeon 880M RDNA3.5 на 15% по сравнению с Radeon 780M
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Nvidia Hater
08:30
мне на бенчи вообще с прибором положить.тебе ток и остается в них передергивать ибо карта просирает от 25 до 50 везде
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VRoman
08:29
До Интел наконец-то дошло, что маленькие ядра в настольных процессорах никому нафиг не нужны?
Intel может выпустить процессоры Bartlett только с P-ядрами для материнских плат LGA 1700
Nvidia Hater
08:28
ага.ну мечты гомогея как ты отанутся мечтами.смотрим фаркрай и каллисто .смотрим вальгаллу.смотрим ту же horizon forbidden
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
08:28
Тут не вычисление, а Вулкан которым амдшники везде кичатся, там тест как в 3D mark идёт
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
08:27
ты этот бенч себе в очко разработанное засунь.в другом то ты так же 20 кадров просрал и ток и осталось передергивать на вычислении тебе
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
08:26
Ну да, пару настроек снизил, многослойное преломление не поставил, и самый низ не показал. Моё видео в музее на твоё более чем показательно, там одинаково, значит везде также будет
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
08:26
ну да .конечно же.когда у тебя не обосралась -то реальное положение.в общем надоел ты мне .уо дегрод.вижу твой вантуз который 65 градусов при днищенской частоте и вижу мыло кторое ты всем втюхиваешь
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
08:25
Ну эта игра показывает реальную расстановку сил в никем не проплаченных играх
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Nvidia Hater
08:25
не пизди.второе видео полностью все настройки показаны.так что отсоси вприпрыжку чом
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
08:25
Это был тест на твоё видео в помещении, а реальных настроек на улице от тебя я так и не увидел, везде всё обрезано и не показано до конца
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
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