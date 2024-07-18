Также в сеть попали подробные изображения нового складного смартфона компании Google

В последнее время произошло множество утечек, связанных со смартфонами Pixel 9. Судя по последним данным, Google также намерена выпустить четвертую модель Pixel 9, но в качестве преемника Pixel Fold. Новая информация не только подтверждает это, но и впервые дает подробный обзор указанного устройства.

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Pixel 9 Pro Fold больше похож на OnePlus Open, чем на своего прямого предшественника. В частности, Google отказался от дизайна Pixel Fold в пользу более традиционного форм-фактора. Более того, Pixel 9 Pro Fold имеет ярко выраженные рамки, охватывающие как крышку дисплея, так и стеклянную заднюю панель, как и OnePlus Open.

Кроме того, Google отказалась от интеграции внутренней камеры в корпус своего складного смартфона. Вместо этого камера размещена в верхнем правом углу складного дисплея устройства, как и OnePlus Open. По словам Камилы Войцеховской, в этом году Google оснастила складной Pixel парой селфи-камер на 10 МП, которые на самом деле могут уступать сенсорам Sony IMX355 и Samsung 3J1, используемыми в Pixel Fold.

Android Authority предполагает, что Google пошла на компромисс в этом отношении, чтобы добиться более тонкого дизайна в своем складном устройстве второго поколения. Аналогичным образом, Pixel 9 Pro Fold, как сообщается, оснащен сверхширокоугольной камерой Samsung 3LU с сенсором на 12 Мп, который имеет меньший оптический формат, чем Sony IMX386 у текущего Pixel Fold. Sony IMX787 и Samsung 3J1, как ожидается, останутся в качестве основной камеры и телеобъектива соответственно, обе с оптической стабилизацией изображения.

Кроме того, Pixel 9 Pro Fold, похоже, получит аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт, что является понижением данной характеристики по сравнению с существующим Pixel Fold. Новинка поддерживает сверхширокополосную связь (UWB) и сертифицирована для Thread, в отличие от предшественника. Pixel 9 Pro Fold должен дебютировать 13 августа вместе с остальными моделями серии Pixel 9, а также наушниками Pixel Buds Pro 2 и двумя умными часами серии Pixel Watch 3.